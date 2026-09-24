Alcaraz e Jódar debuttano nella Laver Cup 2026

Il debutto di Alcaraz e Jódar nella Laver Cup 2026

Carlos Alcaraz e Rafa Jódar hanno debuttato nella Laver Cup 2026, rappresentando l’Europa per la prima volta insieme in un team titolare. Il murciano, già noto per la sua eccellenza nel tennis, ha giocato in doppio con Jakub Mensik, mentre il madrileño si è confrontato con il kazajo Alexander Bublik. L’evento, che si svolge a Londres, ha visto la partecipazione di diversi top player, tra cui Casper Ruud e Fran Cerúndolo, che hanno aperto la sessione diurna alle 13.00. Jódar, invece, ha debuttato in singolare contro Bublik alle 20.00, un match che potrebbe rimanere un ricordo indelebile per lui.

La Laver Cup 2026 ha visto la prima volta due tennisti spagnoli nel team europeo, un evento storico che ha rafforzato la presenza del tennis spagnolo in un contesto internazionale. Alcaraz, che ha già accumulato 15 punti in due partecipazioni, ha mostrato la sua confidenza con il capitano Yannick Noah, mentre Jódar ha iniziato le sue pratiche già il martedì precedente, esercitandosi all’O2 Arena di Londres.

Un team europeo con due membri della Marina

La Laver Cup 2026 ha visto la partecipazione di diversi nomi di spicco del tennis mondiale, tra cui Taylor Fritz e Alexander Bublik, che hanno affrontato i rappresentanti europei. Il doppio tra Alcaraz e Mensik ha rappresentato un momento chiave per il team, con la possibilità di ottenere un risultato significativo. Jódar, invece, ha affrontato un match che potrebbe segnare un passo importante nella sua carriera.

La Laver Cup 2026 ha visto la prima volta due tennisti spagnoli nel team europeo, un evento storico che ha rafforzato la presenza del tennis spagnolo in un contesto internazionale. Alcaraz, che ha già accumulato 15 punti in due partecipazioni, ha mostrato la sua confidenza con il capitano Yannick Noah, mentre Jódar ha iniziato le sue pratiche già il martedì precedente, esercitandosi all’O2 Arena di Londres.

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Il team europeo, composto da due membri della Marina, ha rappresentato un’importante novità nella storia della competizione. La Laver Cup, patrocinata da Mercedes-Benz, ha visto la partecipazione di diversi top player, tra cui Casper Ruud e Fran Cerúndolo, che hanno aperto la sessione diurna alle 13.00. Il doppio tra Alcaraz e Mensik ha rappresentato un momento chiave per il team, con la possibilità di ottenere un risultato significativo. Jódar, invece, ha affrontato un match che potrebbe segnare un passo importante nella sua carriera.

La Laver Cup 2026 ha visto la partecipazione di diversi nomi di spicco del tennis mondiale, tra cui Taylor Fritz e Alexander Bublik, che hanno affrontato i rappresentanti europei. Il doppio tra Alcaraz e Mensik ha rappresentato un momento chiave per il team, con la possibilità di ottenere un risultato significativo. Jódar, invece, ha affrontato un match che potrebbe segnare un passo importante nella sua carriera.