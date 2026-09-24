Borja Iglesias denuncia il caso di Maricarmen come simbolo di una crisi abitativa in Spagna

Borja Iglesias, attaccante del Celta de Vigo e ex campione del mondo con la squadra nazionale spagnola, ha espresso preoccupazione per il caso di Maricarmen, una donna di 87 anni che ha perso la sua casa a Madrid dopo 71 anni di occupazione. Il calciatore, attraverso un messaggio condiviso con la sua compagna María Valero, ha sottolineato che il caso non è isolato e rappresenta una situazione quotidiana per molte persone in Spagna. “Por desgracia, el desahucio de Maricarmen no es un caso puntual”, ha scritto, denunciando la lotta quotidiana per accedere a una casa dignitosa.

Il caso di Maricarmen ha suscitato una forte mobilitazione. La donna, affetta da una condizione di disabilità al 50%, ha visto il suo contratto di affitto, ereditato dalla famiglia, annullato a favore di Urbagestión Desarrollo e Inversión (Urbagesa), un’azienda immobiliare che ha acquisito l’immobile nel 2018. Dopo anni di contenziosi legali, i tribunali hanno deciso a favore della proprietà, portando all’esecuzione del quarto tentativo di sfratto. Il caso ha suscitato una forte mobilitazione tra residenti, attivisti e rappresentanti del sindacato delle inquilini.

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Una situazione di crisi abitativa

Nonostante una donazione anonima abbia coperto la differenza tra i 500 euro che Maricarmen pagava e i 2.650 richiesti, l’esecuzione del sfratto è avvenuta. Iglesias ha riconosciuto la sua situazione privilegiata, ma ha sottolineato che non può ignorare il problema di accesso alla casa per altre persone. “Soy una persona superafortunada por mi profesión y mi situación económica”, ha ammesso, ma ha aggiunto che la sua fortuna non lo impedisce di comprendere le difficoltà di chi non ha tali vantaggi.

Il calciatore chiede condizioni giuste per tutti. Ha sottolineato che le persone anziane meritano rispetto e che i giovani devono avere opportunità per crescere. “Las personas mayores merecen respeto y amor y los jóvenes oportunidades justas para crecer y hacer mejor nuestro país”, ha scritto. Ha anche espresso fiducia nella capacità del paese di migliorare, pur riconoscendo che ci sono margini di miglioramento. “España es maravillosa en muchísimas cosas, pero tenemos margen de mejora y tenemos que pelear por ello”, ha aggiunto.

Un appello per giustizia e dignità

Il caso di Maricarmen ha suscitato un dibattito nazionale, con il calciatore che ha usato la sua posizione per sensibilizzare l’opinione pubblica su una questione che riguarda milioni di spagnoli. “La gran mayoría estamos mucho más cerca del caso de Maricarmen que del otro lado”, ha concluso, chiedendo un impegno collettivo per risolvere il problema. Il calciatore ha riconosciuto che la sua situazione personale è privilegiata, ma ha sottolineato che non può ignorare il problema di accesso alla casa per altre persone. “La gran mayoría estamos mucho más cerca del caso de Maricarmen que del otro lado”, ha scritto, rafforzando l’idea che il problema non riguarda solo una singola persona, ma interessa tutta la società.

Il caso di Maricarmen rappresenta una situazione quotidiana. Il calciatore ha sottolineato che la lotta per una casa dignitosa è una realtà quotidiana per molte persone in Spagna. “Es la lucha diaria que se vive en este país para poder tener una vivienda digna”, ha denunciato, mettendo in luce l’importanza di un impegno collettivo per risolvere il problema.