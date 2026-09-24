La campagna di Kylian Mbappé per il Pallone d’Oro ha suscitato reazioni forti in Francia, con esperti e ex calciatori che denunciano una strategia troppo mediatica e iperpromozionale. Il giornalista sportivo Daniel Riolo, noto per le sue opinioni forti, ha espresso un forte dissenso, definendo la campagna del giocatore “come un furto di auto”, un’espressione colpita in Francia per indicare qualcosa di eccessivo o sospetto. Allo stesso tempo, Jerome Rothen, ex calciatore e presentatore, ha sottolineato come la strategia di Mbappé sembri una forma di “compra di voti” per il premio più prestigioso del calcio.

Una strategia troppo visibile

Il giornalista Daniel Riolo ha criticato la strategia di Mbappé, sottolineando come la sua campagna per il Pallone d’Oro sia diventata un’ossessione. Secondo Riolo, il giocatore del Real Madrid ha esagerato i suoi meriti, cercando di convincere i votanti con una serie di apparizioni mediatiche. “La capacità di rendere visibile e di impressionare è ciò che marca la gente per un trofeo come il Pallone d’Oro”, ha detto Riolo, che ha sottolineato come la campagna di Mbappé sia strutturata in modo molto organizzato, quasi come una strategia a livello mondiale.

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La preparazione delle interviste ha suscitato meraviglia e preoccupazione. La preparazione delle interviste, come quella concessa a RFI, ha suscitato meraviglia e preoccupazione. “Hanno impiegato 17 giorni per organizzare questa intervista, e non è chiaro se sia stato il giornale o il clan di Mbappé a guidare questa strategia”, ha sottolineato Riolo, che ha visto in questa situazione una forma di demagogia.

Un’ossessione che non passa

La campagna di Mbappé, secondo Riolo, è diventata un’ossessione del momento. “L’entourage di Mbappé sembra organizzare ogni aspetto della sua immagine, come se volesse costruire un successo che non esiste”, ha commentato il giornalista. La strategia di Mbappé, che include interviste e dichiarazioni mirate, ha suscitato commenti forti da parte di esperti e ex calciatori. “Tutti pensiamo lo stesso di lui, e non solo i giocatori di poca monta, ma anche i grandi”, ha detto Riolo, che ha sottolineato come la strategia di Mbappé abbia creato una situazione “incómoda” nel calcio francese.

Rothen ha espresso un’opinione diretta e polemica. Rothen, invece, ha espresso un’opinione più diretta e polemica. “Se Mbappé vince il Pallone d’Oro, è un chiste, e si va a quedar bene solo”, ha detto, aggiungendo che la situazione sembra una farsa. “Non so se vi rendete conto di quanto stiamo cercando di comprare voti per il Pallone d’Oro”, ha aggiunto l’ex calciatore, che ha espresso un forte dissenso verso la strategia di Mbappé. Le critiche di Riolo e Rothen non sono isolate. Molti esperti e ex calciatori francesi condividono l’idea che la campagna di Mbappé sia troppo visibile e iperpromozionale. “Non capisco questa campagna, ma non credo che il fine giustifichi i mezzi”, ha concluso Riolo, che ha espresso un forte dissenso verso la forma in cui Mbappé sta cercando di conquistare il Pallone d’Oro.

La situazione sembra essere in crescita, con un’attenzione crescente su Mbappé e la sua strategia. Mentre il giocatore cerca di convincere i votanti, i suoi critici continuano a sottolineare come la sua campagna possa essere vista come una forma di demagogia. La questione del Pallone d’Oro, un premio che celebra il miglior giocatore del mondo, sembra ora diventare un dibattito acceso, con opinioni forti e divergenti da parte di esperti e ex calciatori francesi.