Amanda Anisimova risponde al ciberacoso per il cambiamento fisico: “Non uso Ozempic, lasciatemi in pace”

Amanda Anisimova, tenista statunitense di 25 anni, ha risposto al ciberacoso che ha subìto per il suo cambiamento fisico e la perdita di peso, sottolineando che non utilizza il farmaco Ozempic. La giocatrice, finalista al Wimbledon 2025 e al US Open 2025, ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui ha espresso la sua frustrazione per le continue critiche sui social media. “A tutti gli esperti in salute e commentatori di corpi altrui che scrivono nei commenti: non sto usando Ozempic”, ha scritto Anisimova, che ha sottolineato la sua determinazione a non essere giudicata per il suo aspetto fisico.

Un cambiamento fisico e una lotta alla pressione sociale

Il cambiamento fisico di Anisimova, che ha suscitato molte discussioni sui social media, è stato accompagnato da un forte ciberacoso. La giocatrice ha rivelato che ha subìto insulti e commenti aggressivi riguardo al suo corpo, spesso in modo continuo e incontrollato. “La quantità di persone che commentano sul mio corpo ogni giorno sui social media… non capisco mai a cosa si debba questa iperfissazione”, ha commentato nel 2023. Anisimova ha anche espresso la sua frustrazione per il modo in cui il suo aspetto fisico è stato oggetto di dibattito e giudizio, a volte senza alcun fondamento.

Pubblicità

La tenista ha anche condiviso la sua esperienza di sentirsi costantemente osservata e giudicata, a volte in modo inappropriato. “Sono stata oggetto di commenti su ogni aspetto del mio corpo, ogni giorno, ogni volta che pubblico una foto”, ha detto. Questo tipo di attenzione ha messo in evidenza la pressione sociale che le è stata imposta, nonostante il suo impegno nel tennis.

Un periodo di riposo per la salute mentale

Nel 2024, con 21 anni, Anisimova ha deciso di prendersi un periodo di riposo per problemi di salute mentale. “Sono in difficoltà con la salute da fine estate e si è trasformato in qualcosa di insostenibile stare in un torneo di tennis”, ha spiegato. La giocatrice ha riconosciuto che la sua priorità era la salute e ha scelto di prendersi un “break” dal tenis. Tuttavia, ha espresso la sua volontà di tornare al circuito, motivata da obiettivi come vincere un Grand Slam.

Dopo un periodo di distanza, Anisimova è tornata al tenis e ha scoperto una nuova passione. Al ritorno, ha scoperto una passione che non sentiva prima, o forse quando era adolescente. Ogni vittoria è molto più speciale ora, ha condiviso con emozione. La sua decisione di tornare al circuito ha dimostrato la sua determinazione a superare le sfide e a continuare a competere, nonostante le pressioni esterne. Anisimova ha anche commentato su un’insinuazione che sembrava indicare che fosse in uso di Ozempic, un farmaco utilizzato per la perdita di peso. “Mai suggerirei che una tennista stesse bevendo birra durante un match, ma… è quello che sembra”, ha detto, riferendosi a un commento che aveva suscitato polemica. La sua risposta ha messo in luce la sua volontà di non essere giudicata per il suo aspetto fisico e di concentrarsi sulle sue prestazioni sul campo.

La tenista ha espresso la sua frustrazione per il modo in cui il suo corpo è stato oggetto di dibattito e giudizio, a volte senza alcun fondamento. “Non capisco mai a cosa si debba questa iperfissazione”, ha detto, riferendosi a un commento del 2023. Anisimova ha anche sottolineato la sua determinazione a non essere giudicata per il suo aspetto fisico e a concentrarsi sulle sue prestazioni sul campo.