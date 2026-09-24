Williams presenta nuove modifiche su telaio e diffusore; Aston Martin non ha dichiarato alcuna novità

Williams presenta nuove modifiche su telaio e diffusore per il GP di Azerbaiyán; Aston Martin non ha dichiarato alcuna novità.

Il Gran Premio di Azerbaiyán 2026 si preannuncia come una delle gare più interessanti della stagione, con diversi team che hanno presentato modifiche significative ai loro monoposti. Tra i protagonisti, Williams ha rivelato una nuova carroceria per il fondo e il diffusore, mentre Aston Martin ha mantenuto il suo documento FIA completamente in bianco, senza dichiarare alcuna novità. Al contempo, McLaren ha annunciato fino a otto elementi nuovi per la sua MCL40, che potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti nella sua evoluzione. Il team di Grove, però, non sembra particolarmente ottimista, anche se si aspetta un miglioramento rispetto al periodo estivo.

Williams rilancia con nuove modifiche su telaio e diffusore

Williams ha presentato una serie di aggiornamenti per il suo FW48, con un focus particolare sul telaio e sul diffusore. Queste modifiche, che potrebbero portare la denominazione di “B” a causa del calato e dell’estensione delle parti dichiarate, sono state rivelate durante la presentazione ufficiale dei monoposti presso la FIA. Il team ha spiegato che i cambiamenti sono mirati a migliorare il rendimento del veicolo, con l’obiettivo di ottenere un miglioramento significativo rispetto al periodo estivo. Il pilota Carlos Sainz, però, non sembra particolarmente convinto, anche se si aspetta un passo avanti.

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Aston Martin tace su aggiornamenti aerodinamici

Aston Martin, invece, ha scelto di non dichiarare alcuna novità per il suo AMR26B. Nonostante Adrian Newey avesse anticipato l’arrivo di pezzi aligerati e Mike Krack avesse confermato l’informazione il giorno precedente, il documento FIA del team è rimasto completamente in bianco. Questo non significa che non ci siano modifiche, ma che le nuove parti sono state strutturalmente modificate per ridurre il peso globale del monoposto senza alterare il design o l’efficienza aerodinamica. La riduzione del peso potrebbe portare a un miglioramento in curva, in retta e nella gestione dei pneumatici.

Al contempo, Red Bull ha presentato un aggiornamento su parte superiore dei pontoni, con l’obiettivo di migliorare la performance in curva. Questo potrebbe aiutare a Verstappen a ottenere quel piccolo passo che gli manca per vincere la sua prima gara nel 2026. Mentre Mercedes e Ferrari non hanno presentato alcuna novità, McLaren, invece, ha rivelato fino a otto elementi nuovi per la sua MCL40, che potrebbe diventare il riferimento della pista per il resto della stagione.

Il Gran Premio di Azerbaiyán si terrà il prossimo sabato, con le gare in programma per Sainz e Alonso. I fan si aspettano un confronto intenso tra i due piloti, con un’attenzione particolare alle modifiche apportate dai loro team. La gara sarà un test importante per valutare l’efficacia delle nuove strategie e tecnologie introdotte nel corso della stagione. Nonostante le aspettative, il team di Grove non è particolarmente ottimista. Nonostante le modifiche, Sainz non sembra convinto del loro effetto. Tuttavia, si aspetta un miglioramento rispetto al periodo estivo. La riduzione del peso e le modifiche aerodinamiche potrebbero portare a un miglioramento significativo, ma solo le prove in pista potranno confermarlo.