Un delfino cattura un pulpo, ma il tentacolo si aggrappa alla sua aleta

Un delfino ha catturato un pulpo, ma l’animale si è aggrappato alla sua aleta, creando una scena rara e scientificamente significativa. La fotografia, scattata da un fotografo vicino a Berry Head, in Devon, ha suscitato interesse tra i ricercatori per comprendere meglio il comportamento di questi cetacei e i cambiamenti nell’ambiente marino. L’immagine, pubblicata su Instagram, è diventata parte di un’indagine sul “boom” di pulpi nelle acque di Devon e Cornualles e sulle sue implicazioni per l’ecosistema.

Un momento raro e scientifico

La scena, rara e poco comune, mostra un delfino di Risso che ha catturato un pulpo, ma l’animale si è aggrappato alla sua aleta. Il momento è stato catturato da Bill Coulson, membro del progetto Risso’s Dolphin Project South West, legato all’Università di Exeter. L’immagine non solo è un’istantanea straordinaria, ma serve anche a studiare il comportamento alimentare dei delfini e le dinamiche dell’ecosistema marino.

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La ricerca scientifica e il contributo dei volontari

Josh Symes, ricercatore dell’Università di Exeter, ha sottolineato l’importanza delle fotografie per comprendere meglio l’alimentazione dei delfini di Risso e i cambiamenti nell’ambiente marino. L’immagine è parte di un’indagine su un aumento del numero di pulpi nelle acque di Devon e Cornualles, che potrebbe influenzare la fauna locale. Inoltre, Coulson ha messo in evidenza il ruolo dei volontari e degli appassionati che documentano incontri con la fauna selvatica, contribuendo a espandere le conoscenze scientifiche. La specie dei delfini di Risso è facilmente riconoscibile per il loro volto prominente, l’assenza di un becco marcato e le cicatrici che coprono la loro pelle. Nati con una tonalità grigia, i loro corpi si tingono di bianco con l’età. Questi animali sono particolarmente associati alle acque di Scozia, ma possono essere osservati anche in altre zone del Regno Unito, come Devon. La fotografia, che ha suscitato interesse sia per la sua rarità che per il suo valore scientifico, rappresenta un esempio di come le immagini possano contribuire alla ricerca e alla conservazione della natura. La scena, che sembra uscita da un film, ha rafforzato l’importanza del lavoro di chi osserva e documenta la fauna selvatica, aiutando i ricercatori a comprendere meglio il comportamento e l’evoluzione di questi animali nel loro habitat.

Il delfino di Risso ha catturato un pulpo, ma l’animale si è aggrappato alla sua aleta.

La scena è stata scattata vicino a Berry Head, in Devon.

Le immagini sono utilizzate per studiare il comportamento alimentare e i cambiamenti nell’ecosistema marino.

La natura continua a sorprendere con immagini uniche, come questa, che uniscono la bellezza e la scienza. La fotografia non solo cattura un momento raro, ma apre nuove possibilità per la ricerca e la comprensione del mondo marino.