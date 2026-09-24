Castilla si ferma a Sant Andreu senza sfruttare l’effetto Thiago

Il Castilla ha concluso il match contro il Sant Andreu in pareggio 1-1, senza riuscire a sfruttare l’effetto Thiago. La squadra, allenata da Julián López de Lerma, ha avuto numerose opportunità ma non ha saputo concretizzare i risultati, rimanendo in bilico tra le due formazioni. La partita, giocata al Can Dragó, ha visto un equilibrio tra le due squadre, con il Castilla che ha avuto il vantaggio per un gol di Yáñez, ma è stato pareggiato da Darbra. La squadra, che aveva speranze di fare una buona partita grazie all’ingresso di Thiago Pitarch nel primo tempo, non ha saputo sfruttare al meglio le sue qualità.

Un’altra sconfitta a domicilio

Il Castilla, che continua a non riuscire a vincere in trasferta, ha visto il suo tentativo di riscatto fallire. La squadra ha avuto un’azione di qualità con Yáñez, ma non ha potuto portare a casa la vittoria. La squadra, che ha giocato con un sistema 4-5-1, ha avuto un’azione di qualità ma non ha potuto sfruttare al meglio le sue possibilità. La squadra ha avuto un’azione di qualità, ma non ha potuto sfruttare al meglio le sue possibilità.

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Thiago Pitarch ha avuto un ruolo importante nella squadra, ma non è stato sufficiente a portare il Castilla a vincere. La sua azione di tiralinee a Yáñez ha dato speranza, ma non ha portato a un risultato positivo. La squadra ha avuto un’azione di qualità, ma non ha potuto sfruttare al meglio le sue possibilità. La squadra, che ha giocato con un sistema 4-5-1, ha avuto un’azione di qualità ma non ha potuto sfruttare al meglio le sue possibilità.

La squadra non ha sfruttato le sue possibilità

La squadra ha avuto un’azione di qualità, ma non ha potuto sfruttare al meglio le sue possibilità. La squadra, che ha giocato con un sistema 4-5-1, ha avuto un’azione di qualità ma non ha potuto sfruttare al meglio le sue possibilità. La squadra ha avuto un’azione di qualità, ma non ha potuto sfruttare al meglio le sue possibilità. La squadra, che ha giocato con un sistema 4-5-1, ha avuto un’azione di qualità ma non ha potuto sfruttare al meglio le sue possibilità.

La squadra ha avuto un’azione di qualità, ma non ha potuto sfruttare al meglio le sue possibilità. La squadra, che ha giocato con un sistema 4-5-1, ha avuto un’azione di qualità ma non ha potuto sfruttare al meglio le sue possibilità. La squadra ha avuto un’azione di qualità, ma non ha potuto sfruttare al meglio le sue possibilità. La squadra, che ha giocato con un sistema 4-5-1, ha avuto un’azione di qualità ma non ha potuto sfruttare al meglio le sue possibilità.