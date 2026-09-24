Come si svolgerà la Laver Cup 2026: format, punteggi e partecipanti

La Laver Cup 2026 si svolgerà a Londra con un format dettagliato e punteggi diversi per singolari e doppi.

La Laver Cup 2026 si svolgerà a Londra dal 25 al 27 settembre, con un format che prevede tre giornate di competizione tra Europa e Resto del Mondo. L’evento si terrà presso la O2 Arena e seguirà un programma dettagliato con sessioni di singolari e doppi, assegnando punteggi diversi in base al tipo di incontro. La squadra vincente dovrà raggiungere 13 punti, con un doppio decisivo in caso di parità dopo 12 incontri.

Format e punteggi della Laver Cup 2026

Nella prima giornata, si disputeranno due sessioni: nella prima, dalle ore 14.00, si giocheranno due singolari, mentre nella seconda, dalle ore 20.00, un singolare seguito da un doppio. Ogni incontro assegnerà 1 punto. La seconda giornata seguirà un programma simile, ma ogni match metterà in palio 2 punti. Nella terza e ultima giornata, si terrà un’unica sessione che inizierà alle ore 13.00, con un doppio seguito da un massimo di tre singolari, ciascuno dei quali metterà in palio 3 punti.

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Il totale dei punti distribuiti durante l’evento sarà di 24. La squadra vincente dovrà raggiungere i 13 punti, mentre in caso di parità dopo 12 incontri, si disputerà un doppio decisivo supplementare. Questo incontro avrà un set regolare con vantaggi e tiebreak. Inoltre, qualora fosse necessario disputare un solo incontro domenica, dopo la cerimonia di premiazione si giocherà una partita di esibizione.

Dettagli del punteggio e delle partite

La Laver Cup 2026 rappresenta un’occasione per seguire le prestazioni dei migliori giocatori del mondo, con un format che combina competizione e spettacolo. La partecipazione di giocatori italiani, come indicato in alcune fonti, aggiunge ulteriore interesse all’evento. Il programma dettagliato e la distribuzione dei punteggi garantiscono un’esperienza equilibrata e coinvolgente per gli appassionati di tennis. La distribuzione dei punteggi varia in base al tipo di incontro. Nella prima giornata, ogni singolo incontro assegnerà 1 punto, mentre nella seconda giornata, ogni match metterà in palio 2 punti. Nella terza giornata, i singolari metteranno in palio 3 punti, con un doppio che apre la sessione. Questo sistema di punteggio mira a mantenere un equilibrio tra competizione e spettacolo.

La Laver Cup 2026 si svolgerà a Londra con un format ben definito, che prevede sessioni di singolari e doppi con punteggi diversi. L’evento, che si terrà dal 25 al 27 settembre, sarà l’occasione per seguire le prestazioni dei migliori giocatori del mondo, con un programma che combina competizione e spettacolo. La squadra vincente dovrà raggiungere i 13 punti. In caso di parità dopo 12 incontri, si disputerà un doppio decisivo supplementare. L’evento, che si svolgerà a Londra, rappresenta un’importante occasione per gli appassionati di tennis, con un programma dettagliato e una distribuzione dei punteggi ben definita.