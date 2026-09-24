Freeride, l’Italia si trova in ritardo per le Olimpiadi 2030

Il freeride, disciplina in rapida ascesa nel mondo dello sport invernale, sembra non aver ancora trovato spazio nel panorama italiano. L’Italia, pur essendo un Paese tradizionalmente forte nello sci e nello snowboard, si trova in ritardo rispetto a nazioni come Cina, Nuova Zelanda, Svizzera e Stati Uniti, che hanno già iniziato a investire in questa forma di sport. La mancanza di atleti azzurri nei Mondiali del 2026, organizzati sotto l’egida della FIS, ha messo in luce un gap significativo, con 17 nazioni rappresentate e nessun rappresentante italiano. Questo dato, pur se non definitivo, solleva interrogativi su come l’Italia possa competere alle Olimpiadi 2030.

Un’arte in crescita, ma poco conosciuta in Italia

Il freeride, che permette agli atleti di scegliere liberamente la propria linea di discesa, è un’arte che si basa su stile, controllo e tecnica. Non esiste un cronometro, ma la classifica è determinata da una giuria che valuta la fluidità, la difficoltà e la creatività del gesto. Questo aspetto, che rende il freeride un evento visivamente spettacolare, ha contribuito al suo aumento di popolarità a livello globale. Chiunque abbia visto una sola gara sa perché: è uno spettacolo puro, che unisce sport e arte. Tuttavia, in Italia, la disciplina è ancora poco conosciuta e non ha trovato radici nel panorama sportivo nazionale.

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Le medaglie mondiali e la diversità dei vincitori

I Mondiali del 2026 hanno visto la vittoria di atleti provenienti da tre continenti diversi, con medaglie conquistate da Benjamin James Richards (Nuova Zelanda), Liam Rivera (Svizzera), Zuzanna Witych (Polonia) e Mia Jones (Stati Uniti). Questo risultato sottolinea la globalità del freeride e la sua capacità di attrarre talenti da ogni parte del mondo. Tra i vincitori, ci sono anche atlete che hanno già vinto titoli olimpici in altre discipline, come Justine Dufour-Lapointe, canadese e campionessa olimpica a Sochi 2014. Questo mix di esperienze e talenti conferma che il freeride è un’area in cui si possono trovare nuovi protagonisti.

Se l’Italia vuole essere competitiva alle Olimpiadi 2030, dovrà agire in modo tempestivo. Il treno per il 2030, come sottolinea un articolo recente, sembra già essere partito. Per riuscire a catturare l’attenzione di un pubblico sempre più attento e sensibile alle nuove forme di sport, è necessario investire in atleti, formazione e promozione. L’importante è cominciare a muoversi e a lavorare, anche se il tempo a disposizione è limitato. Il freeride, con il suo potenziale mediatico e la sua capacità di attrarre nuovi appassionati, potrebbe diventare un elemento chiave per il futuro dello sport invernale italiano.

Nonostante la mancanza di una presenza italiana nei più alti livelli, il freeride rappresenta un’opportunità per il Paese. La sua crescita globale e la sua capacità di coinvolgere il pubblico dimostrano che non si tratta solo di un’attività sportiva, ma di una forma d’arte che può trovare spazio anche in Italia. L’obiettivo, però, è chiaro: il tempo per agire è limitato, e l’Italia non può permettersi di perdere ulteriore terreno. Il freeride è un’arte in crescita, ma l’Italia non ha ancora trovato il suo posto nel mondo.

Freeride: disciplina in rapida ascesa nel mondo dello sport invernale

Italia assente nei Mondiali del 2026, con nessun atleta azzurro presente

Le medaglie mondiali sono state conquistate da atleti di tre continenti diversi