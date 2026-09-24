La Plataforma ADRV lancia una causa contro il Rayo Vallecano per i partiti in Butarque

La Plataforma ADRV, che rappresenta la maggior parte delle peñas del Rayo Vallecano, ha annunciato di voler lanciare una causa legale contro il club per i partiti giocati in Butarque. Gli appassionati reclamano la restituzione della parte proporzionale del loro abbonamento corrispondente ai tre match disputati come locali a Leganés. L’azione legale è stata annunciata il 24 settembre 2026, in seguito al cierre dell’Estadio de Vallecas e alla conseguente trasferimento dei partiti in un’altra location.

Un reclamo legale per i diritti degli appassionati

La Plataforma ADRV sostiene che la compensazione corrisponda alle condizioni della campagna di abbonamenti 2026-2027 e alla Legge 17/1997 della Comunità di Madrid. Gli appassionati sostengono di essere stati trascurati durante l’intero processo, senza ricevere scuse pubbliche o spiegazioni. Hanno anche sottolineato che non hanno ricevuto alcuna forma di risarcimento per i partiti non potuti assistere nel loro stadio. La causa sarà gestita dall’avvocato Javier Flores, che rappresenterà tutti i tifosi che desiderano esercitare una reclamazione economica per il danno subito a causa del cierre dell’Estadio de Vallecas. La decisione di spostare i partiti in Butarque è stata presa dopo che la Comunità di Madrid ha approvato la sospensione cautelare della concessione dello stadio e ha aperto un procedimento per la sua estinzione definitiva.

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Un processo che ha trascurato gli appassionati

Secondo quanto riportato nel comunicato della Plataforma ADRV, durante l’intero processo, gli appassionati sono stati considerati come “arma arrojadiza” in un conflitto che non hanno provocato. Hanno dovuto accedere a biglietterie con termini irrisori e non hanno ricevuto alcun tipo di risarcimento per i partiti non potuti assistere nel loro stadio. La Plataforma ADRV ha anche sottolineato che i tre match giocati a Butarque erano inizialmente inclusi negli abbonamenti della stagione.

La decisione di spostare i partiti in Butarque è stata presa dopo che la Comunità di Madrid ha approvato la sospensione cautelare della concessione dello stadio e ha aperto un procedimento per la sua estinzione definitiva. La Plataforma ADRV ha espresso la sua insoddisfazione per il trattamento ricevuto e ha deciso di agire legalmente per ottenere una compensazione.

Un’azione legale che potrebbe cambiare le regole

La causa legale lanciata dalla Plataforma ADRV potrebbe rappresentare un precedente importante per i diritti degli appassionati. La Plataforma ADRV sostiene che la compensazione corrisponda alle condizioni della campagna di abbonamenti 2026-2027 e alla Legge 17/1997 della Comunità di Madrid. Gli appassionati sostengono di essere stati trascurati durante l’intero processo, senza ricevere scuse pubbliche o spiegazioni. La decisione di spostare i partiti in Butarque è stata presa dopo che la Comunità di Madrid ha approvato la sospensione cautelare della concessione dello stadio e ha aperto un procedimento per la sua estinzione definitiva. La Plataforma ADRV ha espresso la sua insoddisfazione per il trattamento ricevuto e ha deciso di agire legalmente per ottenere una compensazione.