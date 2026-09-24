Robertson ricorda con dolore Diogo Jota: “Non ci importava del calcio…”

Andrew Robertson, ex difensore del Liverpool, ha parlato in modo diretto e commosso delle difficoltà emozionali che ha attraversato la squadra nella scorsa stagione, dopo la morte di Diogo Jota. L’attaccante portoghese, scomparso a causa di un grave incidente stradale, ha lasciato un vuoto enorme nel vestiario del club. “Non ci importava del calcio, era la realtà, avevamo appena perso uno dei nostri migliori amici”, ha dichiarato Robertson, rivelando l’impatto profondo che la tragedia ha avuto sul gruppo.

Un momento difficile per il club

La stagione appena conclusa è stata segnata da un clima di tristezza e dolore, con il team che ha dovuto affrontare le conseguenze di una perdita improvvisa e drammatica. “È difficile descrivere ciò che abbiamo vissuto, è difficile parlare di questo perché ciò che abbiamo vissuto è stato terribile”, ha aggiunto l’ex giocatore, che ha sottolineato come la squadra fosse “destrozata” dopo la scomparsa di Jota. I nuovi arrivi, in particolare, hanno avuto difficoltà a integrarsi in un ambiente che non era più lo stesso.

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La memoria di Jota vive nel club

Robertson ha ricordato come la morte di Jota abbia cambiato l’atmosfera del club, rendendolo un luogo diverso da come era prima. “Abbiamo perso uno dei nostri migliori amici, e questo ha lasciato un segno profondo”, ha sottolineato. L’ex difensore ha anche espresso la sua pena per i nuovi giocatori, che hanno firmato contratti con l’obiettivo di rilanciare la squadra, ma hanno impiegato mesi per adattarsi a un ambiente in cui il calcio non era più la priorità. “Hanno firmato per il club, ma hanno tardato a trovare la loro strada”, ha commentato.

La frase di Robertson, “Non ci importava del calcio”, è diventata un simbolo della stagione difficile del Liverpool, un periodo in cui il calcio è stato messo da parte per far posto a un dolore che non si è mai completamente spento. Anche se il club ha cercato di riprendersi, il ricordo di Diogo Jota rimane un’ombra che accompagna i giocatori e i tifosi. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto che non è stato mai colmato, e il calcio, per un momento, è stato solo un riflesso di una realtà troppo dolorosa.

Robertson ha ricordato come la tragedia abbia influenzato non solo la squadra, ma anche la vita quotidiana nel club. “Abbiamo vissuto un momento in cui il calcio non aveva più lo stesso peso”, ha spiegato. La squadra, pur essendo in grado di giocare, ha dovuto affrontare un’atmosfera diversa, in cui la tristezza era sempre presente. “Non ci importava del calcio, era la realtà”, ha ripetuto, sottolineando l’impatto emotivo che la scomparsa di Jota ha avuto su tutti.

Robertson ha parlato della difficile stagione del Liverpool dopo la morte di Jota.

La squadra ha vissuto un momento di profonda tristezza e dolore.

La frase di Robertson è diventata un simbolo del periodo difficile del club.