Italia-Ucraina, BJK Cup 2026: orari, tv e streaming della semifinale

Italia e Ucraina si sfideranno nella semifinale della BJK Cup 2026 a Shenzhen, orari e dove vedere il match in diretta.

La squadra italiana si prepara a un’altra sfida importante nella BJK Cup 2026, con l’Italia che affronterà l’Ucraina nella seconda semifinale, in programma sabato 26 settembre a Shenzhen, in Cina. L’incontro, che si terrà sul veloce indoor della Shenzhen Bay Sports Centre Arena, segnerà un momento cruciale per le azzurre, che hanno già superato il primo ostacolo nelle Finals. La partita sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv e SuperTennis+, e in live testuale su OA Sport. L’orario ufficiale è fissato alle ore 11:00, con i match esatti comunicati un’ora prima dell’inizio del primo singolare.

Paolini e Errani, la coppia magica in semifinale

La 32enne nativa di Odessa, Elina Svitolina, sarà la prima singolarista ucraina a dover affrontare Jasmine Paolini, numero 1 azzurra e trascinatrice assoluta nel quarto di finale. Paolini, che ha già battuto Zheng Qinwen e vinto il doppio decisivo insieme a Sara Errani, dovrà dare il massimo per guidare l’Italia verso la finale. La coppia Errani/Paolini, già protagonista del successo contro Guo/Jiang, è attesa per tornare in campo in un altro match di alto profilo. In caso di necessità, la specialista Lyudmila Kichenok potrebbe entrare in azione nel doppio di spareggio, mentre in casa Italia sarà certo lo schieramento della magica coppia.

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La formazione ucraina e i match in programma

A Shenzhen, la squadra dell’Est Europa dovrà fare a meno di Marta Kostyuk, affidandosi principalmente a Elina Svitolina. La seconda singolarista ucraina, Anhelina Kalinina (n.47 al mondo), si vedrà con una tra Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Tyra Grant. La formazione ucraina, pur con un’assenza di peso, dovrà affrontare un avversario in forma e con una squadra che ha già dimostrato capacità di rimonta. La partita sarà un test importante per entrambe le squadre, con l’Italia che cerca di consolidare la sua posizione nella competizione.

Il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio sono disponibili sul sito ufficiale della BJK Cup 2026. Tutti gli incontri del tie verranno trasmessi in diretta tv su SuperTennis, in diretta streaming su supertennis.tv e SuperTennis+, e in diretta live testuale su OA Sport. Gli appassionati di tennis potranno seguire la partita in tempo reale, con l’occasione di assistere a un’altra sfida tra le migliori squadre del mondo. La semifinale Italia-Ucraina rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre, con l’Italia che cerca di portare a casa la vittoria e l’Ucraina che si prepara a un’altra battaglia di alto livello.

Per ulteriori informazioni, è possibile seguire le notizie in tempo reale su Google News, dove sono disponibili aggiornamenti continui su tutti i match della BJK Cup 2026. La partita Italia-Ucraina è un evento che non può mancare per gli appassionati del tennis, con un’atmosfera di alta tensione e un’attenzione particolare alle prestazioni delle migliori giocatrici del momento.