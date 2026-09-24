Nations Cup a Lignieres: Enrico Zeppegno si piazza in 11esima posizione nel dressage

La Nations Cup 2026 si è aperta a Lignieres con la prova di dressage, dove i binomi hanno dato il via al campionato. Tra i partecipanti, la tedesca Vanessa Bolting si è distinta con un punteggio di 28.1 penalità, precedendo l’austriaca Lea Siegl e la francese Heloise Le Guern. In casa Italia, Enrico Zeppegno, in sella a Groove Armada, ha ottenuto un risultato positivo, piazzandosi in 11esima posizione con 36.6 penalità. La prova, riservata al dressage, è stata la prima tappa del circuito, seguita da cross country e salto ostacoli.

La prova di dressage: un primo passo importante

La prova di dressage, che ha visto i binomi competere a titolo individuale, ha rappresentato il primo test per i partecipanti. Tra i migliori, Vanessa Bolting ha dimostrato una grande padronanza del cavallo Ready To Go NRW, ottenendo un punteggio di 28.1 penalità. L’austriaca Lea Siegl, con il suo Dark Gambler, ha chiuso al secondo posto con 30.1, mentre la francese Heloise Le Guern ha completato la prova con 30.8 penalità. In Italia, Enrico Zeppegno ha dato un segnale positivo, piazzandosi in 11esima posizione con un punteggio di 36.6.

Pubblicità

Enrico Zeppegno: un risultato inaspettato ma positivo

Enrico Zeppegno, uno dei migliori azzurri in gara, ha ottenuto un risultato inaspettato ma comunque positivo. In sella a Groove Armada, il campione italiano ha completato la prova di dressage con un punteggio di 36.6, piazzandosi in 11esima posizione. Il risultato, pur non eccezionale, ha dato un segnale di fiducia per il resto del campionato. Da domani, i binomi che rappresenteranno le formazioni al via in questa gara entreranno in campo. In totale saranno 5, tra cui l’Italia, che competerà con Matteo Arrighi, Beatrice Maggi, Pietro Majolino e Alessio Proia. Il nuovo numero di Azzurra è online, con interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, il calendario di Los Angeles 2028 e un corposo pagellone.

La Nations Cup 2026, in corso a Lignieres, ha visto un primo passo importante per i partecipanti. Con la prova di dressage, i binomi hanno dato il via al campionato, con risultati che hanno messo in mostra la qualità dei partecipanti. Enrico Zeppegno ha ottenuto un risultato positivo, piazzandosi in 11esima posizione. La prova, che ha visto i binomi competere a titolo individuale, è stata la prima tappa del circuito, seguita da cross country e salto ostacoli.

La Nations Cup 2026, in corso a Lignieres, ha visto un primo passo importante per i partecipanti. Con la prova di dressage, i binomi hanno dato il via al campionato, con risultati che hanno messo in mostra la qualità dei partecipanti. La prova è stata la prima tappa del circuito, seguita da cross country e salto ostacoli.