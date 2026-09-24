Tre giocatori del Deportivo si infortunano in una settimana, tra cui Zakaria Eddahchouri

Il Deportivo de La Coruña vive una settimana segnata da infortuni, con tre giocatori che si sono infortunati in poco tempo. Tra di loro, Zakaria Eddahchouri, che si è lesionato la mano durante l’allenamento del giovedì presso la città sportiva di Abegondo. Il giocatore ha dovuto subire un intervento chirurgico dopo un’evaluazione medica effettuata dal club. Questa situazione si aggiunge a quelle di Marc Casadó, che ha subito una frattura alla clavicola, e di Pierre-Emerick Aubameyang, che è stato operato per un menisco alla coscia. La serie di infortuni ha generato preoccupazione nel gruppo, soprattutto per l’allenatore Antonio Hidalgo, che deve affrontare nuove sfide nella preparazione per i prossimi match.

Infortuni consecutivi mettono a rischio la squadra del Deportivo

La lesione di Zakaria Eddahchouri si colloca in un contesto di difficoltà per la squadra del Deportivo, che ha già perso due giocatori in settimana. Marc Casadó, che si è infortunato alla clavicola, e Pierre-Emerick Aubameyang, colpito da un virus che ha limitato la sua partecipazione, si uniscono ora a Eddahchouri nella lista dei giocatori fuori gioco. L’accumulo di problemi ha creato una situazione complessa per il tecnico Antonio Hidalgo, che deve ripensare l’assetto della squadra per i prossimi match. Secondo il club, il periodo di recupero per Eddahchouri sarà di diverse settimane, in base all’evoluzione della sua lesione.

Pubblicità

Una buona notizia con la ripresa di Noé Carrillo

Nel mezzo di questa situazione, c’è una notizia positiva: Noé Carrillo, che si trova nella fase finale del suo recupero, potrebbe tornare in campo dopo il periodo di sosta. Il giocatore, assente per infortunio, sembra destinato a essere schierato da Antonio Hidalgo nella prossima stagione. Questa possibilità rappresenta una speranza per la squadra, che cerca stabilità dopo una serie di assenze. Sebbene la situazione sia difficile, la ripresa di Carrillo potrebbe essere un fattore positivo per il proseguimento del progetto del Deportivo.

La lesione di Zakaria Eddahchouri, insieme a quelle dei compagni, riflette una situazione critica per il Deportivo de La Coruña. L’accumulo di assenze ha generato una pressione aggiuntiva sull’allenatore Antonio Hidalgo, che deve trovare soluzioni per mantenere la competitività della squadra. Nonostante i problemi, la ripresa di Noé Carrillo offre una speranza. La settimana è stata segnata dall’incertezza, ma anche dalla necessità di adattamento e resilienza in un contesto di difficoltà.

Il Deportivo perde tre giocatori in una settimana

La ripresa di Noé Carrillo potrebbe essere un sollievo per la squadra

Zakaria Eddahchouri si è lesionato la mano durante l’allenamento

Il giocatore ha dovuto subire un intervento chirurgico

Il Deportivo perde tre giocatori in una settimana

Noé Carrillo si trova nella fase finale del suo recupero

La situazione del Deportivo de La Coruña rimane complessa, con diversi fattori che influenzano la sua preparazione per i prossimi match. L’accumulo di infortuni ha creato una serie di sfide, ma la ripresa di alcuni giocatori potrebbe essere un elemento chiave per la continuità del progetto. La settimana è stata una prova per la squadra, e la risposta del club sarà cruciale per mantenere la stabilità nella competizione.