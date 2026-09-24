Ander Herrera si ferma indefinitamente per lumbalgia

Ander Herrera, capitano del Real Zaragoza, si ferma indefinitamente a causa di una lumbalgia persistente, come confermato dal club aragonese. L’attaccante, che aveva già scontato una sosta per problemi alla schiena, non tornerà in campo prima di una data ancora non definita. La decisione è arrivata dopo un nuovo esame medico, che ha reso chiaro che la sua assenza si prolungherà nel tempo. Il club ha comunicato che Herrera si sottoporrà a trattamenti specifici per controllare il dolore e che la sua disponibilità per il ritorno dipenderà dall’evoluzione della sua condizione.

Una condizione che si ripete

Le lesioni sono tornate a seguire Ander Herrera, che le ha conosciute in diverse stagioni. Il giocatore, noto per la sua leadership e la sua capacità di guidare il gruppo, ha subito un’altra sosta dopo un’altra prova di forza. Il tecnico del Real Zaragoza, Ibai Gómez, ha espresso preoccupazione per la situazione del capitano, sottolineando come la sua assenza possa influire sul rendimento della squadra. “Ander lo ha intentato questa settimana, ma non sappiamo quanto tempo resterà fuori”, ha detto Gómez in conferenza stampa.

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Un’esperienza simile al passato

Il tecnico ha anche ricordato le sensazioni vissute quando Herrera era al Real Arenas, squadra con cui ha conquistato l’ascensione in Liga. “Mi ricorda le sensazioni di due anni fa, quando tutti volevano vincere e si comprendevano meglio”, ha commentato. Il tecnico ha espresso fiducia nel gruppo, sottolineando come la squadra possa compensare l’assenza del capitano. “Tutti vogliono vincere e si mettono in gioco per il bene del gruppo”, ha aggiunto.

Intanto, il Real Zaragoza si prepara a gestire la mancanza di Herrera, che ha un ruolo chiave nella squadra. Il club ha già annunciato che Ademo, Terrer e Rubén Díez potrebbero prendere parte maggiore nel gioco, soprattutto in fase di attacco. La squadra, che si è già distaccata in classifica, dovrà trovare un equilibrio tra la continuità del gioco e la mancanza di un leader come Herrera. La situazione potrebbe influire sulle prossime partite, ma il club non ha dato segnali di preoccupazione e si concentra su una gestione strategica della situazione.

La lumbalgia di Herrera rappresenta un problema non solo per il giocatore, ma anche per la squadra. La sua assenza potrebbe mettere a dura prova la coesione del gruppo, ma il Real Zaragoza si mostra determinato a trovare soluzioni. Il club ha espresso fiducia nel lavoro del gruppo e nel potenziale di altri giocatori. La situazione rimane in attesa di ulteriori sviluppi, ma per il momento non è previsto un ritorno di Herrera prima di una data ancora non definita.

Il club ha anche sottolineato che la mancanza di Herrera potrebbe richiedere un adattamento nella strategia di gioco, soprattutto in fase di attacco. I giocatori che prenderanno parte maggiore nel gioco dovranno dimostrare una capacità di leadership simile a quella del capitano. “Tutti vogliono vincere e si mettono in gioco per il bene del gruppo”, ha ripetuto il tecnico, sottolineando l’importanza della coesione e della collaborazione all’interno della squadra. Nonostante la situazione, il Real Zaragoza si mostra ottimista e determinato a gestire la mancanza di Herrera. Il club ha espresso fiducia nel lavoro del gruppo e nel potenziale di altri giocatori. La situazione rimane in attesa di ulteriori sviluppi, ma per il momento non è previsto un ritorno di Herrera prima di una data ancora non definita.