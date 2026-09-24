PowerChina costruirà il nuovo stadio El Campín con 60.000 posti

Il nuovo stadio El Campín a Bogotà ha visto l’assegnazione della commessa a PowerChina, azienda cinese specializzata in infrastrutture. Il progetto prevede un aforo di 60.000 posti, un incremento rispetto alle proiezioni iniziali. L’azienda, scelta come contraente principale, si occuperà dell’intero processo di realizzazione, dal progetto alla costruzione, con un modello di lavoro “llave en mano”, che include la gestione completa dei costi e la mitigazione dei rischi. La scelta di PowerChina rappresenta un passo significativo per l’evoluzione del settore sportivo e infrastrutturale in Colombia.

Un progetto di rilevanza nazionale

PowerChina, multinazionale asiatica con una lunga esperienza in progetti di infrastruttura, ha dimostrato un forte impegno nel settore colombiano. L’azienda ha già realizzato diversi progetti chiave, tra cui la costruzione di 10 parchi solari e opere nella centrale idroelettrica Hidroituango. Con il nuovo stadio El Campín, PowerChina si aggiunge a un elenco di importanti iniziative che hanno contribuito al progresso dell’infrastruttura in Colombia. L’obiettivo del progetto è di creare un impianto che possa ospitare eventi di alto livello, diventando uno dei principali centri di sport e cultura in America Latina.

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Un modello di lavoro innovativo

La scelta di adottare il modello EPC (Engineering, Procurement and Construction) ha permesso a PowerChina di assumere una responsabilità totale sul progetto, garantendo una gestione integrata e una maggiore efficienza. Questo approccio include l’acquisto e l’importazione di materiali chiave, nonché la realizzazione di studi tecnici finali e l’ingegneria di dettaglio. L’azienda si è impegnata a consegnare il progetto in modo completo, senza lasciare lacune nella realizzazione. Il progetto del nuovo stadio El Campín rappresenta un’importante opportunità per Bogotà e per il settore sportivo colombiano. L’aumento del numero di posti, che potrebbe raggiungere i 60.000, renderà l’impianto uno dei più grandi della regione. PowerChina ha già realizzato progetti in Angola, tra cui un stadio con capacità per 35.000 spettatori. Con questa nuova collaborazione, l’azienda si conferma come un partner strategico per lo sviluppo dell’infrastruttura in Colombia.

La realizzazione del nuovo stadio El Campín segna un passo avanti per l’evoluzione dell’infrastruttura sportiva in Colombia. Con PowerChina come partner principale, il progetto si avvia con un piano ambizioso, che mira a creare un impianto moderno e all’avanguardia. L’aumento del numero di posti supera le aspettative iniziali. Questo progetto non solo rafforza la posizione di Bogotà come centro sportivo, ma anche come hub di sviluppo infrastrutturale in America Latina.

PowerChina è stata scelta come costruttrice del nuovo stadio El Campín.

Il progetto prevede un aforo di 60.000 posti.

L’azienda utilizzerà un modello di lavoro “llave en mano”.

PowerChina ha già realizzato progetti in Colombia e in Angola.