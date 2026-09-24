Gasquet entra nel team di Nadal per il Rafa Nadal Academy Slam

Richard Gasquet, ex tennista francese e storico compagno di squadra di Rafa Nadal, farà parte del team di Nadal nel Rafa Nadal Academy Slam, evento che si terrà il 3 ottobre a Manacor per celebrare il decimo anniversario dell’Academy. L’annuncio conferma la collaborazione tra i due ex compagni di squadra, che hanno condiviso momenti significativi nella loro carriera. Gasquet, noto per la sua carriera di successo e per la sua “vita parallela” a quella di Nadal, sarà uno dei primi membri del Team Rafa, che si affronterà con il Team Murray, guidato da Andy Murray.

Una carriera parallela a quella di Nadal

Gasquet ha costruito la sua carriera in parallelo a quella di Nadal, con entrambi iniziati a giocare a livello giovanile e junior. I due si sono confrontati in numerose occasioni, con Nadal che ha vinto 18 volte contro di lui. Nonostante questa differenza nella loro carriera, Gasquet ha ottenuto risultati notevoli, chiudendo la sua carriera con 16 titoli ATP, vincendo la Coppa Davis con la Francia nel 2017 e conquistando una medaglia di bronzo in doppio ai Giochi di Londres 2012. Ha anche raggiunto le semifinali di tre Slam e ha raggiunto il settimo posto nel ranking ATP.

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Un evento speciale per il decimo anniversario

Il Rafa Nadal Academy Slam è un evento di carattere speciale, che celebra il decimo anniversario dell’Academy, un progetto che ha formato tanti talenti del tennis mondiale. L’evento si terrà a Manacor, in Spagna, e vedrà la partecipazione di grandi nomi del tennis. Il Team Rafa, guidato da Nadal, si affronterà con il Team Murray, con il quale si prevede un confronto di alto livello. Al momento, i membri del Team Rafa e del Team Murray sono stati annunciati solo in parte, con ulteriori dettagli che saranno rivelati in seguito.

Gasquet, pur non essendo più al top della sua forma, rappresenta un simbolo della storia del tennis e della collaborazione tra due grandi nomi del circuito. La sua partecipazione al Rafa Nadal Academy Slam è un ulteriore segno del legame tra i due tennisti, che hanno condiviso tanto nel passato e che ora si ritrovano a confrontarsi in un contesto di celebrazione e passaggio di testimone. Il torneo di doppio, che vedrà Nadal e Gasquet affrontare il Team Murray, è un’occasione per ricordare le loro storiche competizioni e per mostrare come il tennis si evolve, anche attraverso i rapporti tra giocatori di diverse generazioni. La partecipazione di Gasquet al Rafa Nadal Academy Slam rappresenta un momento importante per il tennis, un mix di storia e futuro, di passato e presente.

Il resto dei membri del Team Rafa e del Team Murray sarà annunciato in modo graduale, con l’evento che si avvicina. Il Rafa Nadal Academy Slam non è solo un torneo, ma un evento che celebra l’evoluzione del tennis e la sua capacità di unire talenti e tradizioni in un’unica occasione speciale. Con la partecipazione di Gasquet, il Rafa Nadal Academy Slam si presenta come un’occasione unica per ricordare il passato e guardare al futuro, con un mix di esperienza e innovazione che caratterizza il tennis moderno.