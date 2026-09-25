Basket College Novara sposterà le prossime gare a Borgomanero

Basket College Novara ha annunciato che le prossime gare casalinghe della Serie C saranno disputate a Borgomanero, a causa dell’indisponibilità del Pala Sartorio. La decisione, annunciata dal presidente Andrea Delconte, nasce da una necessità organizzativa ma si presenta come un’opportunità per condividere l’esperienza con il pubblico locale. L’evento si terrà presso l’impianto dei Salesiani, un campo che ospita anche il campionato di B Interregionale di College Borgomanero.

Un’occasione per il territorio e i tifosi

Borgomanero, conosciuta per la sua forte tradizione cestistica, rappresenta un’importante piazza per la pallacanestro. Il presidente Delconte ha espresso la volontà di trasformare questa soluzione in un’esperienza positiva per i giovanissimi Collegiali, nonché un’occasione di incontro tra territori e realtà cestistiche. L’ingresso alle partite sarà gratuito, e l’invito è rivolto soprattutto ai sostenitori di Basket College Novara, ma anche agli appassionati di Borgomanero e dei centri vicini come Arona e Ghemme.

Pubblicità

La squadra spera che queste partite diventino un momento di crescita per i giocatori e per il territorio. La vicinanza con i centri del Novarese offre l’opportunità di avvicinare nuovi appassionati alla Serie C e di vivere le prossime gare in un ambiente autenticamente legato al basket. L’esperienza a Borgomanero potrebbe diventare un punto di riferimento per il futuro, anche se per il momento si tratta di una soluzione necessaria ma positiva per la squadra e per il territorio.

Un dialogo tra società e istituzioni

La società ha espresso un ringraziamento istituzionale al Comune di Novara e al Presidente della FIP Piemonte, Gianpaolo Mastromarco, per il lavoro svolto per trovare una soluzione alla situazione. Delconte ha sottolineato l’importanza del dialogo tra società, istituzioni e Federazione per garantire la continuità del campionato. «Siamo convinti di trovare una piazza storicamente innamorata della pallacanestro», ha concluso il presidente. La decisione non modifica l’entusiasmo e gli obiettivi della squadra. L’esperienza, pur se temporanea, potrebbe diventare un punto di incontro tra diverse realtà sportive e un’occasione per promuovere la pallacanestro in nuovi contesti. La società spera che queste partite diventino un momento di crescita non solo per i giocatori, ma anche per il territorio e per la comunità che seguirà le sfide con entusiasmo.

Il presidente Andrea Delconte ha ribadito che, nonostante l’imprevisto, la squadra continuerà a lavorare con la stessa passione e determinazione. «Siamo pronti a dare il nostro meglio, anche se il luogo cambia», ha dichiarato. L’evento rappresenta un passo importante per la squadra, che intende sfruttare questa situazione per costruire nuove relazioni e consolidare la sua presenza nel territorio. Borgomanero rappresenta infatti una piazza dalla grande tradizione cestistica, con un pubblico competente e appassionato e un territorio nel quale la pallacanestro possiede radici profonde. La vicinanza con numerosi centri del Novarese offre inoltre l’opportunità di avvicinare nuovi appassionati alla Serie C e di vivere le prossime gare interne in un ambiente autenticamente legato al basket.