Borja Iglesias: “Se vuoi combattere per qualcosa e pensi sia ingiusto, dimostralo e parla”

Borja Iglesias, attaccante del Celta de Vigo, ha espresso durante un incontro a La Revuelta la sua visione su come i giocatori dovrebbero partecipare attivamente a questioni sociali e di giustizia. Il calciatore ha condiviso una frase che ha suscitato interesse: “Se vuoi combattere per qualcosa e pensi sia ingiusto, dimostralo e parla”. L’evento, tenutosi il 25 settembre 2026, ha visto il giocatore parlare di diversi temi, non solo legati al calcio, ma anche a questioni di maggiore rilevanza sociale.

Responsabilità e partecipazione sociale

Parlando di come i giocatori dovrebbero impegnarsi, Borja Iglesias ha sottolineato l’importanza di uscire dal proprio ruolo e guardare al contesto più ampio. “Tener la capacidad de salirte de tu vida y ver lo que está pasando alrededor ayuda a valorar mucho lo que tienes e desde tu posición ser consciente que puedes ayudar”, ha detto. Questa frase ha suscitato interesse, soprattutto in un contesto in cui i calciatori sono sempre più chiamati a prendere posizione su temi sociali e politici.

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La frase di Borja Iglesias è diventata un invito a tutti i giocatori a non rimanere in silenzio di fronte a situazioni ingiuste.

Il calciatore ha anche commentato la recente polemica legata al commento di Rodri durante un match contro il Valencia. “Es un comentario sin ninguna maldad, no trasciende a la afición ni al club. Lo dice sin ninguna mala intención”, ha spiegato. Inoltre, ha scherzato dicendo: “Para Rodri tenemos que ser todos muy malos porque él es muy bueno”, evidenziando l’alta stima che nutre nei confronti del collega.

La stagione e le aspettative del Celta

Nonostante le polemiche, Borja Iglesias ha mantenuto un tono positivo, sottolineando la sua soddisfazione per la stagione in corso. “Juego donde quiero y estoy feliz”, ha detto, riferendosi al suo ruolo nel Celta. Inoltre, ha espresso la sua convinzione che i giocatori come Mbappé o Lamine possano prendere posizione in modo più concreto, come ha fatto lui stesso durante la sua carriera.

Il Celta si prepara a una stagione con due partecipazioni europee consecutive, un traguardo storico per la squadra.

Il calciatore ha anche parlato del futuro del club, sottolineando l’importanza della sua partecipazione alla prossima stagione. “Tenemos un año bonito por delante y tenemos mucha ilusión”, ha detto, riferendosi al fatto che il Celta sta per affrontare una stagione con due partecipazioni europee consecutive, un traguardo storico per la squadra. Con la sua frase iniziale, Borja Iglesias ha espresso un concetto chiave: la capacità di combattere per i propri ideali e di farlo in modo visibile e concreto. “Si quieres pelear por algo y crees que es injusto, plásmalo, muéstralo y dilo”, ha concluso, un invito a tutti i giocatori a prendere posizione e a non rimanere in silenzio di fronte a situazioni ingiuste.