Laura Rodríguez denuncia aggressione sessuale durante l’allenamento

Laura Rodríguez, atleta spagnola, ha denunciato in modo pubblico una aggressione sessuale subita durante un allenamento, avvenuto il 12 settembre 2026. L’atleta ha espresso la sua determinazione a parlare, non per cercare compassione, ma per dare voce a una situazione che colpisce molte donne nel mondo dello sport. “Alzo la voce perché non importa cosa stavo facendo o come ero vestita, la colpa è solo di chi ha deciso di agire”, ha detto la sportiva, che ha sottolineato come non dovrebbe essere normale sentirsi in pericolo durante l’allenamento.

Una voce che si alza per le donne

La denuncia di Laura Rodríguez non è isolata. L’atleta ha ricordato che non è la prima volta che una donna nel mondo dello sport si trova a dover affrontare episodi di violenza o di comportamenti inappropriati. Carla García, campionessa di 400 metri valli, aveva già denunciato nel 2023 un episido simile, in cui un uomo si era nascosto dietro una barriera per fotografarla mentre si allenava. “Ha continuato con la sua attitudine nonostante le avessi chiesto di smettere”, ha ricordato la sportiva. Questi episodi, spesso non denunciati, hanno portato a una crescente preoccupazione per la sicurezza delle donne negli spazi sportivi.

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Non è la prima volta che una atleta denuncia episodi di violenza. L’atleta spagnola ha sottolineato che “non è la prima volta che una atleta internazionale denuncia un episodio di acoso o agresione mentre si allenava”. La sua voce, come quella di altre atlete, rappresenta un passo importante verso la lotta contro la violenza e la discriminazione. “Alzo la voce perché non ho vergogna, solo rabbia”, ha detto la sportiva, che ha anche sottolineato che non è sola e che altre donne possono contare su di lei.

Un progetto per migliorare la sicurezza

La situazione di inquietudine, rilevata da sondaggi in cui il 93% delle donne ha riconosciuto di sentirsi spaventate durante l’attività fisica all’aperto, ha spinto l’Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional (AMDP), in collaborazione con Uriaxait, a sviluppare un progetto innovativo: “Entrena Segura”, una WebAPP basata sull’intelligenza artificiale. L’app permette di raccogliere, analizzare e trasformare in dati le sensazioni di inquietudine o paura che le donne vivono nei centri sportivi. L’obiettivo è creare un sistema di monitoraggio e supporto per migliorare la sicurezza e la protezione delle donne nello sport.

La violenza contro le donne nello sport richiede maggiore attenzione. L’esperienza di Laura e di altre atlete ha dimostrato che è possibile dare voce a chi subisce e mobilitare risorse per creare un ambiente più sicuro e rispettoso per tutte. La sua denuncia, pubblicata sui social media, ha suscitato un forte interesse e una reazione di solidarietà da parte del pubblico e delle istituzioni sportive. La situazione denunciata da Laura Rodríguez non è solo un episodio individuale, ma un segnale di un problema più ampio. La violenza contro le donne nello sport, spesso sottovalutata o non denunciata, richiede una maggiore attenzione e una politica di prevenzione e protezione. L’esperienza di Laura e di altre atlete ha dimostrato che è possibile dare voce a chi subisce e mobilitare risorse per creare un ambiente più sicuro e rispettoso per tutte.