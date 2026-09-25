Nove cittadini saranno incaricati di giudicare Begoña Gómez, con 70 euro al giorno e incomunicazione durante le deliberazioni.

Nove cittadini saranno incaricati di giudicare Begoña Gómez, accusata di presunti delitti di tráfico di influenze e malversazione. La selezione è avvenuta attraverso un sorteggio organizzato in base alla Legge Orgánica del Tribunal del Jurado, entrata in vigore nel 1995. I giudici popolari, scelti tra i cittadini spagnoli maggiori di età, saranno incomunicati durante le deliberazioni e riceveranno un compenso di 70 euro al giorno. L’evento si svolgerà durante la quincena di settembre dei anni pari, quando le delegazioni provinciali della Oficina del Censo Electoral effettuano il sorteggio per la lista biennale dei candidati.

Le condizioni per essere selezionati

Per essere selezionati come membro del giudizio popolare, i cittadini devono soddisfare determinati requisiti. La legge stabilisce che possono essere scelti tutti i cittadini spagnoli maggiorenni, in possesso dei loro diritti politici, in grado di leggere e scrivere, residenti nella provincia in cui è stato commesso il reato e non affetti da una disabilità fisica o psichica che ne impedisca l’esercizio. Sono esclusi coloro che hanno commesso un reato doloso senza aver ottenuto la riabilitazione, chi si trova in un processo penale o in carcere, nonché membri della Famiglia Reale, del governo o di alte cariche pubbliche, come senatori, deputati o funzionari delle Forze di Sicurezza.

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Le regole del giudizio popolare

Il giudizio popolare non si occupa di questioni giuridiche, ma deve pronunciarsi sui fatti in base alle prove presentate durante l’udienza. I giudici popolari devono rispondere a un questionario elaborato dal magistrato, che deve essere ragionato e motivato. Per dichiarare l’imputata colpevole, sono necessari sette voti su nove, mentre per dichiararla non colpevole bastano cinque. Durante le deliberazioni, i giudici saranno incomunicati, garantendo un processo indipendente e imparziale. Inoltre, riceveranno un compenso di 70 euro al giorno per il loro lavoro.

Nel caso specifico di Begoña Gómez, la selezione dei nove giudici popolari è avvenuta in base a un sorteggio organizzato durante la quincena di settembre dei anni pari. A Madrid, sono disponibili 2.846 candidati, che ricevono un questionario per valutare la loro idoneità. La figura di Begoña Gómez, moglie del presidente del governo, ha suscitato interesse per il processo, che potrebbe portare a una decisione su accuse gravi come tráfico di influenze e malversazione. Il giudice che ha aperto l’indagine è il magistrato Juan Carlos Peinado, che ha già espresso l’intenzione di procedere con il processo.

La partecipazione al giudizio popolare è un’esperienza unica, che implica un impegno civico e un’attenzione particolare ai fatti. I giudici popolari non hanno potere decisionale in senso giuridico, ma il loro voto è cruciale per la determinazione del verdetto. La legge garantisce loro la privacy durante le deliberazioni e un compenso simbolico, che riflette il loro contributo al sistema giudiziario. Il processo di selezione, basato su criteri oggettivi, mira a garantire l’imparzialità e la rappresentatività della società civile nel giudizio di un caso di interesse pubblico.

La figura di Begoña Gómez e il processo che le è stato aperto rappresentano un caso di particolare rilevanza. Il sorteggio dei giudici popolari è un esempio di come il sistema giudiziario spagnolo cerca di coinvolgere la società civile nel processo di giustizia, garantendo trasparenza e partecipazione. La partecipazione dei cittadini, sebbene limitata a un ruolo consultivo, rappresenta un passo verso una maggiore responsabilità e consapevolezza del sistema giudiziario.

TITOLO: Nove cittadini che giudicheranno Begoña Gómez: incomunicati e con compenso di 70 euro al giorno

META: Nove cittadini saranno incaricati di giudicare Begoña Gómez, con 70 euro al giorno e incomunicazione durante le deliberazioni.

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Nove cittadini saranno incaricati di giudicare Begoña Gómez, accusata di presunti delitti di tráfico di influenze e malversazione. La selezione è avvenuta attraverso un sorteggio organizzato in base alla Legge Orgánica del Tribunal del Jurado, entrata in vigore nel 1995. I giudici popolari, scelti tra i cittadini spagnoli maggiori di età, saranno incomunicati durante le deliberazioni e riceveranno un compenso di 70 euro al giorno. L’evento si svolgerà durante la quincena di settem