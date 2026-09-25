Olimpia Milano affronta il Partizan Belgrado in Eurolega, un esame di maturità in Serbia

La stagione 2026-2027 per l’Olimpia Milano inizia con un test importante in Europa: la sfida contro il Partizan Belgrado, in programma questa sera alle ore 20:45 alla Belgrade Arena di Belgrado, in Serbia. La partita, in diretta su OA Sport, rappresenta l’esame di maturità per i meneghini, che cercano di confermare la loro forza in una competizione di alto livello. Dopo aver vinto la Supercoppa Italiana per la terza volta consecutiva, la squadra di coach Marco Belinelli si appresta a un’altra prova cruciale, con la squadra serba, forte e ben allenata, che punta a fare bene nella sua casa.

Un inizio di stagione in Eurolega con nuovi elementi

L’Olimpia Milano, dopo aver conquistato il primo trofeo della stagione, si prepara a un’altra sfida in Eurolega. La squadra, che ha visto l’arrivo di nuovi giocatori come Moses Wright e Darius Thompson, si appoggia anche su giocatori già presenti in squadra, come Alec Peters, Luca Vildoza e il playmaker tricolore Alessandro Pajola, arrivato in estate dalla Virtus Bologna. Il team, con un roster ricco di esperienze e talenti, cerca di confermare la sua posizione tra i migliori in Europa.

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Il Partizan Belgrado, che ha firmato il playmaker Alessandro Pajola e il guardia Luca Vildoza, ha l’obiettivo di fare bene nella sua prima partita casalinga in Eurolega. Il controllo del pitturato sarà affidato a Derek Willis, un ex giocatore italiano con esperienze in Brindisi e Reyer Venezia. La diretta sarà visibile su Sky Sport Uno e in streaming su SkyGO e Now TV, con l’evento in programma questa sera.

La squadra di Belinelli ha già dimostrato la sua forza in Italia, ma in Europa la sfida è diversa.

Un ambiente di grande entusiasmo per la partita

La partita tra Olimpia Milano e Partizan Belgrado si terrà in un ambiente di grande entusiasmo, con tifosi locali che si aspettano un confronto intenso. Per i meneghini, è l’occasione per dimostrare la loro forza in un contesto europeo, mentre per i serbi è un test importante per il loro cammino in Eurolega. La squadra di Belinelli, con un roster ricco di talenti e esperienze, si appresta a un’altra prova di carattere, con la possibilità di fare bene in un’arena molto competitiva. Il Partizan Belgrado, con un roster ben allenato e un ambiente di supporto forte, punta a fare bene nella sua casa. La squadra, che ha già firmato il playmaker Alessandro Pajola e il guardia Luca Vildoza, si appresta a un’altra sfida in Eurolega, con l’obiettivo di confermare la sua posizione tra i migliori in Europa.

La partita sarà un momento chiave per entrambe le squadre, con un’atmosfera di grande attesa.

La sfida tra Olimpia Milano e Partizan Belgrado rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre. Per i meneghini, è l’occasione per dimostrare la loro forza in un contesto europeo, mentre per i serbi è un test importante per il loro cammino in Eurolega. La partita, in diretta su OA Sport, sarà un’altra prova di carattere per la squadra di Belinelli, che cerca di consolidare la sua posizione tra i migliori in Europa.