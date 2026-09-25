Team USA in testa dopo la prima giornata della Presidents Cup

Team USA ha aperto la Presidents Cup con un vantaggio di 3-2 sul resto del mondo dopo la prima giornata disputata al Medinah Country Club di Medinah, Illinois. La competizione, che vede contrapposti i migliori golfisti statunitensi a squadre contro il resto del mondo esclusi i rappresentanti europei, ha visto cinque match giocati con la formula del fourballs, in cui ogni giocatore ha giocato le proprie buche e il miglior risultato ha contribuito al punteggio complessivo.

Primi successi degli USA

Il primo match della giornata ha visto Scottie Scheffler e Sam Burns vincere per 1 up contro Lee Min Woo e Im Sungjae. Successivamente, Hideki Matsuyama e Ryo Hisatsune hanno ottenuto un successo per 3&1 contro Cameron Young e Xander Schauffele. I successi di Justin Thomas e Jackson Koivun, che hanno sconfitto Corey Conners e Nico Echavarria per 4&3, e di Wyndham Clark e Collin Morikawa, che hanno vinto contro Ryan Fox e Adam Scott per 3&2, hanno portato il Team USA al vantaggio di 3-1.

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La riscossa del resto del mondo è arrivata con la vittoria per 3&2 di Tom Kim e Kim Si Woo sui padroni di casa Chris Gotterup e Patrick Cantlay. La partita, giocata sul percorso par 70 del Medinah Country Club, ha permesso al resto del mondo di recuperare un punto e portare il punteggio a 3-2 a favore degli americani. La seconda giornata, che si terrà in serata italiana, sarà dedicata ai foursomes, con i giocatori che si alterneranno in ogni buca.

Un evento di alto livello

La Presidents Cup, evento a squadre che si svolge ogni due anni, rappresenta un momento importante per il golf internazionale. Il Team USA, guidato da giocatori come Scottie Scheffler e Justin Thomas, ha dimostrato una buona forma iniziale, ma il resto del mondo ha mostrato di poter competere in modo significativo. La competizione, che si svolge in un ambiente di alta tensione, ha visto la partecipazione di alcuni dei migliori golfisti del mondo, tra cui i rappresentanti asiatici e canadesi.

La giornata ha visto anche la partecipazione di personaggi come Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, con interviste e analisi dedicate al calendario di Los Angeles 2028. La Presidents Cup, inoltre, ha offerto l’opportunità di confrontare le strategie e le tecniche di gioco tra squadre diverse, con un focus particolare sulla formula del fourballs e sui foursomes. La competizione, che si svolge in un contesto di alta visibilità, ha rafforzato il ruolo del golf come sport internazionale di alto livello.

Team USA: 3 punti

Resto del mondo: 2 punti