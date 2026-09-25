La Revuelta si scontrò con un incontro di Nations League senza la Spagna: “È una vergogna”

La trasmissione di La Revuelta del 24 settembre 2026 si scontrò con una scelta di RTVE che causò reazioni forti tra il pubblico. Il programma di David Broncano, che contava su Borja Iglesias come ospite, fu spostato per far posto a un incontro di Nations League tra Paesi Bajos e Germania, un match non coinvolgente per la Spagna. L’evento, che si svolse alle 20:45, causò un retraso nella trasmissione di La Revuelta, che iniziò alle 22:40 e fu limitata a 40 minuti. L’assenza del programma in un’ora di punta, considerata access prime time, suscitò indignazione tra gli spettatori.

Una scelta che suscitò reazioni online

Decine di utenti espressero la loro frustrazione su X (ex Twitter), definendo la decisione di RTVE come “incomprensibile” e “vergognosa”. L’opinione pubblica si concentrò sulla mancanza di rispetto verso gli spettatori che aspettavano il programma nella sua fascia oraria tradizionale. Alcuni suggerirono che partite internazionali non coinvolgenti per la Spagna dovrebbero essere trasmesse su canali secondari come La 2 o Teledeporte. La scelta di RTVE di privilegiare un incontro tra squadre straniere, nonostante la Spagna non ne fosse parte, fu vista come una mancanza di attenzione verso il pubblico.

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Un evento che non si svolse come previsto

Il programma di Broncano, che aveva previsto l’arrivo di Borja Iglesias, fu spostato a causa del match di Nations League. Il calciatore, che aveva subito un infortunio, partecipò in diretta per la prima volta dopo un mese. La sua presenza fu un elemento chiave per mantenere il tema del calcio nel programma, anche se in un contesto diverso rispetto a una trasmissione sportiva tradizionale. La scelta di RTVE di spostare La Revuelta fu vista come una decisione incoerente con le aspettative del pubblico.

La trasmissione fu interrotta da un’altra decisione di RTVE: il Telediario fu ridotto in durata, mentre Aquí la Tierra fu rimosso dalla programmazione. La reazione degli spettatori fu immediata e forte, con molti che ricordarono che solo due settimane prima, RTVE aveva scelto di trasmettere un incontro di calcio della Spagna su Teledeporte. Questo episodio ha messo in luce le tensioni tra la programmazione sportiva e i programmi culturali di RTVE. Nonostante le critiche, La Revuelta riuscì a mantenere il tema del calcio grazie alla presenza di Borja Iglesias, che parlò del suo Mondiale 2026 e di temi sociali. La sua partecipazione fu un elemento di interesse, anche se la trasmissione fu limitata a poco più di un’ora. La scelta di RTVE di spostare il programma ha suscitato dibattiti su come gestire gli eventi sportivi e la programmazione culturale, con un chiaro richiamo alla necessità di rispettare le aspettative del pubblico.