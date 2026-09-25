Mondiali juniores 2026: Italia in campo con Rossignoli, Acuti, Ballan e Pellizotti in diretta

Il 25 settembre 2026, in diretta su OA Sport, si svolge la prova in linea femminile juniores dei Mondiali di ciclismo di Montreal. L’Italia si presenta al via con quattro atlete: Matilde Rossignoli, Maria Acuti, Azzurra Ballan e Giorgia Pellizotti. Le azzurre non partono tra le favorite, ma in una corsa movimentata potrebbe trovare l’occasione giusta per giocarsi un risultato importante. La gara si svolgerà in Canada, con un percorso che misura 80,5 km e che sarà ripetuto per sei volte. Lo strappo di Voie Camillien-Houde (1,7 km al 7,7%) sarà senza dubbio il passaggio chiave in ogni tornata, presentando pendenze arcigne nonostante la breve lunghezza.

Un percorso estremamente impegnativo

Il circuito, ripetuto per sei volte, si preannuncia estremamente impegnativo, con un tratto finale che potrebbe ulteriormente cambiare le carte in tavola. L’Italia si affida a atlete con un’esperienza e una preparazione notevoli, ma la competizione è in equilibrio: australiane e olandesi proveranno a prendere le redini della corsa, ma le sorprese, in un contesto del genere, sono all’ordine del giorno. Il nuovo numero di Azzurra è online, con interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, il calendario di Los Angeles 2028 e un corposo pagellone.

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La gara si svolgerà in Canada, con un percorso che misura 80,5 km e che sarà ripetuto per sei volte. Lo strappo di Voie Camillien-Houde (1,7 km al 7,7%) sarà senza dubbio il passaggio chiave in ogni tornata, presentando pendenze arcigne nonostante la breve lunghezza. L’Italia si affida a atlete con un’esperienza e una preparazione notevoli, ma la competizione è in equilibrio: australiane e olandesi proveranno a prendere le redini della corsa, ma le sorprese, in un contesto del genere, sono all’ordine del giorno.

La diretta e le opportunità per gli spettatori

La partenza della prova in linea femminile juniores è prevista alle ore 20.15 italiane (14.15 locali) ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Gli spettatori potranno seguire con noi la prova in linea juniores femminile dei Mondiali di ciclismo di Montreal 2026 per non perdersi neanche un istante di gara. La gara si preannuncia all’insegna dell’equilibrio, con tante atlete che possono giocarsi la medaglia. La diretta sarà un’occasione per seguire in tempo reale le mosse delle atlete e i cambiamenti di posizione durante la corsa.

La diretta sarà un’occasione per seguire in tempo reale le mosse delle atlete e i cambiamenti di posizione durante la corsa. Gli spettatori potranno rimanere aggiornati seguendo OA Sport su Google News e aggiungendo la testata come fonte preferita. La gara si preannuncia all’insegna dell’equilibrio, con tante atlete che possono giocarsi la medaglia. L’Italia si presenta al via con quattro atlete: Matilde Rossignoli, Maria Acuti, Azzurra Ballan e Giorgia Pellizotti. Le azzurre non partono tra le favorite, ma in una corsa movimentata potrebbe trovare l’occasione giusta per giocarsi un risultato importante.