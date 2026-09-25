Un nuovo sconvolgente episodio della vita di Adolf Hitler ha trovato luce dopo quasi un secolo, grazie a documenti scoperti negli archivi di Monaco. I nuovi dati mettono in discussione la versione ufficiale della morte di Geli Raubal, la sorellastra del dittatore, avvenuta nel 1931. Secondo la relazione ufficiale, la giovane sarebbe morta per suicidio, ma i nuovi documenti suggeriscono che Hitler potrebbe aver avuto un ruolo diretto nel drammatico evento.

La versione ufficiale e le prime contestazioni

La morte di Geli Raubal, avvenuta il 18 settembre 1931, fu inizialmente descritta come un suicidio. Tuttavia, la prensa e l’opposizione politica dell’epoca avevano già sollevato dubbi su questa versione. Secondo i documenti trovati da Harald Sandner, un storico tedesco, il corpo di Raubal fu trovato nel suo appartamento a Monaco, dove viveva con Hitler, alle 10:15 del 18 settembre. Questo dato contraddice la versione ufficiale, in cui Hitler aveva affermato di aver lasciato la città un giorno prima per evitare qualsiasi legame con l’evento.

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La discrepanza tra la data ufficiale e i nuovi documenti ha suscitato ulteriori interrogativi. L’informe poliziesco redatto il 28 settembre, dieci giorni dopo la morte, era il fondamento della versione ufficiale. Tuttavia, la mancanza di un’autopsia e la posizione di Hitler durante l’episodio hanno alimentato sospetti. Secondo Thomas Weber, storico specializzato in questo periodo, Hitler aveva bisogno di proiettarsi come un modello di virtù morale per il suo ascesa al potere. Un collegamento con un evento così tragico avrebbe compromesso questa immagine.

Un passato oscuro che torna alla luce

Le testimonianze raccolte indicano che il conflitto tra Hitler e Raubal era legato alla sua opposizione al trasferimento della giovane a Vienna per proseguire gli studi di canto. La discussione violenta che precedette il decesso ha ulteriormente alimentato le teorie di un coinvolgimento diretto del dittatore. I nuovi documenti, tra cui due certificati di decesso e una registrazione civile, hanno reso più concreto il dibattito sull’episodio. La mancanza di un’indagine approfondita ha alimentato la convinzione che la versione ufficiale fosse una coartada. I nuovi elementi storici non solo rivelano una parte oscura del passato di Hitler, ma anche una strategia di controllo e manipolazione che si estendeva al di fuori del suo potere politico. La morte di Geli Raubal rimane un mistero, ma i documenti trovati a Monaco hanno aperto nuove porte per una comprensione più completa di un periodo cruciale nella storia del nazismo.

Documenti trovati a Monaco mettono in discussione la versione ufficiale della morte di Geli Raubal.

Hitler aveva affermato di aver lasciato la città un giorno prima del decesso.

La mancanza di un’indagine approfondita ha alimentato sospetti.

Le testimonianze indicano un conflitto tra Hitler e Raubal.