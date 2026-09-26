David Gross: le probabilità che l’umanità sopravviva 50 anni sono molto basse

David Gross, premio Nobel per la Fisica, ha espresso un’opinione preoccupante: le probabilità che l’umanità sopravviva per almeno 50 anni sono molto basse. L’esperto, che ha dedicato gran parte della sua vita alla ricerca scientifica, ha sottolineato che i rischi a cui l’umanità si confronta vanno ben al di là della fisica o della scienza. Secondo lui, le decisioni dei leader politici e le tensioni internazionali potrebbero rappresentare un pericolo reale per la specie. L’affermazione, fatta in un contesto di dibattito scientifico, non deve essere interpretata come una previsione certa, ma come un monito per cambiare la situazione attuale.

Un Nobel che guarda al futuro

David Gross, nato in America e premiato con il Nobel per la Fisica nel 2004, ha una carriera scientifica di lunga portata. Dopo aver studiato all’Università di California, ha collaborato con il suo allora studente Frank Wilczek, con cui ha scoperto la libertà asintótica, un fenomeno che spiega il comportamento delle forze fondamentali. A partire dal 1980, ha concentrato parte della sua ricerca sulla teoria delle stringhe, contribuendo allo sviluppo della cosiddetta “corda eterotica”, un’ipotesi per unificare le forze fisiche. A 85 anni, la sua passione per la scienza non si è mai spenta.

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Un monito per il presente

Secondo Gross, il rischio di estinzione non è solo legato a fenomeni naturali o scientifici, ma anche a scelte politiche e sociali. L’esperto ha chiarito che la sua affermazione non è una previsione scientifica certa, ma una sorta di allarme per spingere l’umanità a modificare il suo comportamento. L’idea è che, se non si cambia la direzione, le probabilità di sopravvivenza per la specie saranno estremamente basse. Questo monito arriva in un momento in cui il dibattito sulla sostenibilità e sul futuro dell’umanità è sempre più acceso.

La sua voce si unisce a una serie di studi scientifici recenti, tra cui un’indagine condotta in Thailandia che ha portato alla scoperta di un’aragna con caratteristiche uniche: una creatura che sembra essere a metà tra maschio e femmina. Questi eventi, pur interessanti, non possono mascherare le preoccupazioni di un uomo che ha dedicato la sua vita alla ricerca e che ora si preoccupa per il futuro dell’umanità. Le sue parole non sono una previsione, ma un monito per il presente. La sua carriera, lunga e ricca di successi, lo ha portato a diventare un punto di riferimento per la comunità scientifica. Ma oggi, il suo messaggio è chiaro: il futuro dell’umanità dipende da scelte che dobbiamo fare oggi.

David Gross, premio Nobel per la Fisica, ha espresso preoccupazioni per il futuro dell’umanità.

Le sue dichiarazioni non sono una previsione, ma un monito per modificare il presente.

La sua carriera scientifica è legata a scoperte fondamentali nella fisica teorica.

Il futuro dell’umanità dipende da scelte che dobbiamo fare oggi. La sua voce, sebbene non sia la sola, rappresenta un’indicazione importante per chi si occupa di scienza, politica e futuro. L’umanità, come ha sottolineato Gross, si trova di fronte a scelte che potrebbero determinare il suo destino. E se non cambiamo, le probabilità di sopravvivenza saranno molto basse.