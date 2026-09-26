Mbappé si ferisce alla gamba sinistra durante il primo gol con Zidane

Kylian Mbappé ha suscitato preoccupazioni nella squadra francese dopo una lesione alla gamba sinistra subita durante il primo gol della sua carriera con la selezione francese, guidata da Zinédine Zidane. L’incidente si è verificato durante un tiro in fase di attacco, poco prima dell’inizio del match contro la Turca. Mbappé, che aveva appena aperto il marcador, ha subito un problema alla gamba sinistra, che ha richiesto l’intervento immediato dei medici. La lesione, descritta come una iperestensione della gamba, ha causato un forte dolore e un immediato intervento per il cambio del giocatore.

Lesione alla gamba sinistra dopo il primo gol

Dopo il tiro che ha aperto il marcatore, Mbappé ha subito un problema alla gamba sinistra, che ha richiesto un cambio immediato. I medici della squadra hanno effettuato una prima valutazione sul campo, ma il giocatore ha mostrato segni di dolore evidenti, come il tocco alla gamba e il gesto di coprirsi il viso. Désiré Doué è entrato al suo posto, mentre Mbappé ha tentato di proseguire la partita, ma non ha resistito alla fatica e si è nuovamente inginocchiato per chiedere il cambio. La squadra ha deciso di non correre rischi e di farlo riposare per il resto della concentrazione.

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Preoccupazioni per la salute di Mbappé

La lesione ha suscitato preoccupazioni tra i giocatori e i tecnici, soprattutto considerando che Mbappé aveva già avuto problemi alla gamba sinistra in precedenti stagioni. La Federazione francese ha confermato che il giocatore non potrà partecipare ai prossimi tre match della Nations League. Zidane, durante la conferenza stampa, ha espresso preoccupazione e ha dichiarato: “Non pinta bene, per desgracia. Creo che tendrá que volver. No vamos a correr ningún riesgo.” La situazione è drammatica, ma la squadra si prepara a gestire l’assenza del suo attaccante principale. La lesione di Mbappé rappresenta un colpo significativo per la squadra francese, che aveva appena visto il suo attaccante aprire il marcatore con la nuova gestione di Zidane. La squadra dovrà adattarsi rapidamente alla sua assenza, cercando di mantenere la competitività nei prossimi match. La Federazione ha già annunciato che Mbappé non sarà in campo per il resto della concentrazione, e i medici continueranno a monitorare la sua salute per valutare eventuali riprese future.

Lesione alla gamba sinistra di Mbappé durante il primo gol con Zidane

Assenza del giocatore per il resto della Nations League

Preoccupazioni per la salute del calciatore

La situazione di Mbappé rappresenta un momento delicato per la squadra francese, che dovrà trovare alternative per mantenere la sua competitività. La sua assenza potrebbe influire sulle prossime partite, ma la squadra si prepara a gestire questa situazione con la massima attenzione. La salute del giocatore rimane al centro delle preoccupazioni, e la Federazione continuerà a monitorare la sua condizione per valutare eventuali riprese future.