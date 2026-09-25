Madrid si sveglia con un mistero insolito: lungo i muri delle abitazioni sono comparse porte verdi, un fenomeno che ha suscitato curiosità e dibattito tra i cittadini. La giornalista Gloria Serra, protagonista di un video su Instagram, ha indagato sul fenomeno e ha rivelato che si tratta di un’installazione legata al nuovo film di Filmin, Backrooms, disponibile in streaming dal 25 settembre. La città, nota per le sue sorprese, ha nuovamente stupito i suoi abitanti con un’azione artistica e cinematografica.

Le porte verdi e il cinema

Le porte verdi, disegnate su muri e pareti, sono state interpretate come un invito a un’esperienza cinematografica unica. La giornalista ha chiesto: “Sono semplici segnali? Una porta verso l’ignoto? O una battuta del eroe Merlin?” Le risposte non sono state chiare, ma la presenza di tante porte ha suscitato interesse, soprattutto nella Plaza Mayor, un’area considerata “cinéfila” e “di cinema polacco”. Alcuni hanno visto in esse un’evocazione di un’altra dimensione, mentre altri le hanno interpretate come un’installazione artistica.

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Un film che si ispira al cinema

Il film Backrooms, in uscita il 25 settembre, è stato presentato come un’esperienza che collega lo spazio domestico al cinema più profondo. I registi di La bola negra hanno spiegato che le loro opere sono state ispirazione per il progetto: “Lo stesso, ma con Penélope Cruz in un tanque”. La città di Madrid, descritta come una delle più sorprendenti al mondo, ha nuovamente dimostrato di essere un luogo in cui arte e cinema si incontrano. La giornalista, entrando in un’officina di Filmin, ha sentito una voce che diceva: “Cogedlo e ponedlo una peli di Tarkovsky”, un riferimento al regista russo noto per le sue atmosfere misteriose. La città, sempre in movimento, ha nuovamente dato vita a un evento insolito, che ha coinvolto cittadini, artisti e spettatori. Le porte verdi, sebbene non siano state aperte, hanno suscitato un dibattito su come il cinema possa influenzare la realtà e come le città possano diventare scenari per nuove storie. La giornalista Gloria Serra, con la sua indagine, ha dato voce a un fenomeno che unisce arte, cultura e spettacolo, senza però dare una risposta definitiva al mistero delle porte verdi.

Le porte verdi compaiono in Madrid il 25 settembre

Il film Backrooms è disponibile in streaming dal 25 settembre

è disponibile in streaming dal 25 settembre La giornalista Gloria Serra ha indagato sul fenomeno

Madrid, sempre pronta a stupire, ha nuovamente dimostrato come il cinema possa diventare parte integrante della vita quotidiana. Le porte verdi, sebbene non siano state aperte, hanno dato vita a un’esperienza unica, in cui arte, cultura e spettacolo si fondono in un’immagine che rimarrà impressa nella mente dei cittadini.