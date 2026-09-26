Polémica per un nome di squadra a Barcellona: il Comune chiede l’espulsione

Il Comune di Barcellona ha espresso un forte disappunto per l’utilizzo di un nome di squadra che, secondo le autorità locali, potrebbe essere considerato un’apologia del regime franchista. Il team in questione, che milita in una competizione amatoriale del Velódromo di Horta, si è chiamato “Bayern de los Caídos”, un nome che ha suscitato polemiche e preoccupazioni per il legame con la figura di Francisco Franco. L’istituzione comunale ha annunciato di voler impiegare “tutti i mezzi a disposizione” per far sì che il team non partecipi più al torneo.

Un nome che suscita tensioni

Il nome “Bayern de los Caídos” è stato scelto come parte di una serie di giochi di parole comuni in ambito sportivo, ma in questo caso ha suscitato reazioni forti. Il Comune ha sottolineato che l’utilizzo di tali termini potrebbe violare la Legge di Memoria Democratica, un atto che potrebbe essere visto come una forma di normalizzazione di simboli legati al regime franchista. Il team, che ha anche adottato un nuovo nome, “Mingorrubio Balompié”, non ha ancora chiarito se il cambio di denominazione sia stato effettivamente deciso o se si tratti di una mossa strategica per evitare ulteriori tensioni.

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Politici in squadra: un caso di coinvolgimento

Il team in questione non è privo di interessi politici: tra i suoi membri si trovano Juan Cremades, vicepresidente provinciale del partito Vox, e Carlos Oliva, assessore del partito in Sarrià. Inoltre, è presente un ex consigliere comunale del Partito Popolare di Premià de Dalt. Questi nomi hanno reso ancora più sensibile la situazione, con il Comune che ha espresso preoccupazioni non solo per i nomi utilizzati, ma anche per la presenza di figure politiche con posizioni chiare. L’istituzione comunale ha chiarito che la sua posizione non è legata a eventuali opinioni politiche, ma a una questione di rispetto per la memoria storica.

Il comunicato del concejal David Escudé, responsabile dei servizi sportivi, ha espresso un chiaro disappunto per l’uso di simboli che potrebbero essere considerati un’apologia del regime franchista. Secondo il comunicato, le installazioni sportive comunali non dovrebbero essere utilizzate per normalizzare espressioni che potrebbero essere interpretate come una forma di apologia o di esibizione di simbologia legata a una dittatura. Il Comune ha ribadito che non tollera l’uso di tali termini e che agirà per garantire che il team non partecipi più al torneo.

La situazione ha suscitato dibattiti e reazioni da parte di diversi settori della società, con alcune voci che hanno espresso preoccupazione per la gestione della questione da parte delle autorità locali. Al tempo stesso, altri hanno sottolineato l’importanza di mantenere un equilibrio tra libertà espressiva e rispetto per la memoria storica. La questione rimane aperta, con il Comune che continuerà a monitorare la situazione e a prendere le decisioni necessarie per garantire la conformità alle normative vigenti.

La polemica ha anche suscitato interesse su larga scala, con diversi media che hanno seguito l’evolversi della situazione. Il caso ha messo in luce le complessità che possono sorgere quando si uniscono sport, politica e memoria storica, e ha reso evidente l’importanza di un approccio equilibrato e rispettoso in questi contesti. La gestione della memoria storica non può essere ignorata, ma neppure sovrappesata. Il Comune di Barcellona ha ribadito la sua posizione, ma la situazione rimane in fase di chiarimento. Il team, che ha già cambiato nome, dovrà ora affrontare le conseguenze delle sue scelte e delle sue azioni. La questione non è solo un problema sportivo, ma un tema che tocca le radici della società e della memoria collettiva.