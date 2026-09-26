Pallanuoto, la Final Eight di World Cup si disputerà ad Atene a febbraio 2027

La Final Eight della World Cup di pallanuoto si disputerà ad Atene a partire dal 24 febbraio 2027, come annunciato dal calendario ufficiale diramato da World Aquatics. Il torneo, che rappresenta un passaggio cruciale per la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, vedrà il Setterosa affrontare squadre di alto livello come Australia, Grecia, Olanda, Russia, Spagna, Ungheria e Stati Uniti, vincitori dell’ultima edizione. Il calendario, reso noto il 26 settembre 2026, segna l’inizio di un percorso che prevede anche la partecipazione del torneo maschile, che partirà da Istanbul il 11 gennaio 2027.

Qualificazioni in anticipo per il Settebello

Il Settebello, squadra italiana maschile, ha già iniziato a lavorare per prepararsi al cammino che lo porterà alla World Cup. Campagna e Mirarchi, due dei principali protagonisti del team, sono consapevoli del valore di ottenere la qualificazione con oltre un anno di anticipo, permettendo al gruppo di concentrarsi sulla preparazione olimpica senza i vincoli della qualificazione. Il torneo maschile, che si svolgerà a Istanbul, vedrà il Settebello affrontare squadre come Croazia, Grecia, Montenegro, Serbia, Spagna, Ungheria e Stati Uniti, tutte in lizza per i primi cinque posti.

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Ad aprire le danze del calendario sarà il torneo femminile, che si disputerà a Coimbra, in Portogallo, dal 14 al 19 dicembre 2026. La scelta di questa location segna l’inizio di un percorso che porterà le squadre a contendersi i posti per la Final Eight. La World Aquatics ha reso chiaro che la vittoria nella World Cup permetterà alle squadre di ottenere il pass per Los Angeles 2028 in anticipo, evitando i problemi della qualificazione. Questo aspetto ha reso il torneo una competizione di alto valore, con un impatto diretto sulle future competizioni internazionali.

La vittoria nella World Cup apre la strada alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Il calendario, reso noto in modo chiaro e dettagliato, ha già suscitato interesse tra le squadre e i tifosi. Il Settebello e il Setterosa, due squadre chiave per l’Italia, hanno iniziato a prepararsi con attenzione, con l’obiettivo di raggiungere i migliori risultati possibili. La World Cup rappresenta un momento cruciale per la pallanuoto italiana, con un impatto diretto sulle prossime competizioni olimpiche e su come si svilupperà la stagione 2027.

Un calendario che anticipa le sfide olimpiche

Il calendario della World Cup, reso noto il 26 settembre 2026, segna l’inizio di un percorso che anticipa le sfide olimpiche. La vittoria nella competizione permetterà alle squadre di ottenere il pass per Los Angeles 2028 in anticipo, evitando i problemi della qualificazione. Questo aspetto ha reso il torneo una competizione di alto valore, con un impatto diretto sulle future competizioni internazionali. Il torneo maschile, che si svolgerà a Istanbul, vedrà il Settebello affrontare squadre come Croazia, Grecia, Montenegro, Serbia, Spagna, Ungheria e Stati Uniti, tutte in lizza per i primi cinque posti. Il Setterosa, invece, dovrà vedersela con squadre di alto livello come Australia, Grecia, Olanda, Russia, Spagna, Ungheria e Stati Uniti, vincitori dell’ultima edizione. La World Aquatics ha reso chiaro che la vittoria nella World Cup permetterà alle squadre di ottenere il pass per Los Angeles 2028 in anticipo, evitando i problemi della qualificazione.

Final Eight di World Cup a febbraio 2027 ad Atene

Setterosa affronta squadre di alto livello

Settebello inizierà a prepararsi in anticipo

Torneo femminile a Coimbra dal 14 al 19 dicembre