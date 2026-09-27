Una crisi senza fine al Real Madrid

Il Real Madrid si prepara a riprendere la stagione con un panorama di crisi senza fine, segnato da nove infortuni accumulati finora, le stesse del campionato scorso a questa data. Il tecnico José Mourinho, dopo una settimana di pausa, dovrà affrontare il prossimo match contro il Villarreal con solo sei giocatori del primo team a disposizione: Courtois, Lunin, Carreras, Rüdiger, Asencio e Tchouaméni. Non c’è un solo attaccante nella lista ridotta, un problema che si aggiunge a una situazione già drammatica. La squadra, che ha visto scomparire diversi giocatori a causa di infortuni e convocazioni in nazionale, si prepara a tornare in campo con un gruppo ridotto e con un futuro incerto.

Una situazione di crisi senza fine

La stagione del Real Madrid sembra essere iniziata con un problema fisico dopo l’altro. Dopo le prime cinque partite, Mourinho ha dovuto affrontare sette assenze in ogni incontro, un dato che ha alimentato tensioni interne. La squadra, che aveva già registrato 60 infortuni la scorsa stagione, si trova ora a dover gestire un numero simile, con nove giocatori feriti e altri 14 impegnati in nazionale. Tra questi, Thiago Pitarch, che ha appena giocato con il Real Madrid Castilla e si è unito alla squadra Under 20. La situazione è ulteriormente complicata dal ritorno di Mbappé, che ha subito un infortunio durante la partita tra Francia e Turchia e dovrà scontare un periodo di recupero. Nonostante ciò, il brasiliano potrebbe iniziare a tornare in gruppo già da oggi.

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La squadra torna in campo con un panorama desolante

Il Real Madrid regresa a Valdebebas il lunedì prossimo, dopo una settimana di vacanze, con un panorama desolante. La squadra dovrà fare i conti con un gruppo ridotto e con un futuro incerto. Mourinho si limiterà a utilizzare i giocatori disponibili e a cercare di migliorare le prestazioni con l’aiuto dei canteranos. Tuttavia, la situazione non sembra migliorare, e il “virus FIFA” continua a colpire i giocatori, con un infortunio dopo l’altro. La crisi, che sembra non avere fine, potrebbe continuare a influenzare la stagione del Real Madrid, con conseguenze significative sulle prestazioni e sui risultati.

Un ritorno difficile per Militao

La situazione non si risolve solo con l’assenza di Mbappé. Militao, che ha subito un infortunio al tendone, si trova in una fase di recupero delicata. Il giocatore, che aveva già subito un infortunio nel mese di aprile, ha ricevuto il via libera dal medico per iniziare a tornare in gruppo. Tuttavia, il tempo necessario per raggiungere la forma completa rimane un problema. Il ritorno di Militao, che è considerato una delle chiavi del successo del Real Madrid, dipende da come si svilupperà il suo recupero. Al momento, il giocatore potrebbe tornare in campo a ottobre, ma non è certo che possa essere pronto per il match contro il Villarreal.

Nonostante le difficoltà, il Real Madrid dovrà affrontare il prossimo match con un gruppo ridotto e con un futuro incerto. La squadra, che ha visto scomparire diversi giocatori a causa di infortuni e convocazioni in nazionale, si prepara a tornare in campo con un panorama desolante. La crisi, che sembra non avere fine, potrebbe continuare a influenzare la stagione del Real Madrid, con conseguenze significative sulle prestazione e sui risultati.

Nove infortuni accumulati finora

Solo sei giocatori disponibili per Mourinho

Mbappé e Militao in fase di recupero

La squadra torna in campo con un panorama desolante

Con la squadra che torna in campo a Valdebebas il lunedì prossimo, Mourinho dovrà fare i conti con un gruppo ridotto e con un futuro incerto. Il tecnico si limiterà a utilizzare i giocatori disponibili e a cercare di migliorare le prestazioni con l’aiuto dei canteranos. Tuttavia, la situazione non sembra migliorare, e il “virus FIFA” continua a colpire i giocatori, con un infortunio dopo l’altro. La crisi, che sembra non avere fine, potrebbe continuare a influenzare la stagione del Real Madrid, con conseguenze significative sulle prestazioni e sui risultati.