Gabrielle Henry, Miss Jamaica, presenta una causa contro Miss Universo per lesione cerebrale

La modella e ex-representante di Jamaica, Gabrielle Henry, ha presentato una causa formale contro l’organizzazione Miss Universo dopo aver subìto una lesione cerebrale durante un incidente sul palco durante il concorso a Bangkok, in Thailandia, il 19 novembre 2025. L’incidente, che ha cambiato per sempre il suo destino, ha comportato una caduta di un metro e mezzo attraverso un’apertura non protetta del palco, senza barriere o segnalazioni. La causa, depositata in una corte superiore degli Stati Uniti, include accuse di negligenza, responsabilità per le condizioni del luogo e danni emotivi.

Lesione cerebrale e conseguenze mediche

La caduta ha causato una lesione cerebrale traumatica e emorragie intracraneali, con conseguenze severe che hanno costretto Gabrielle Henry a sospendere il suo percorso di specializzazione in oftalmologia. La modella, che è anche medica residente, ha spiegato che l’intensa illuminazione del palco ha temporaneamente ridotto la sua visibilità, un fattore che ha contribuito all’incidente. Inoltre, ha rivelato che altre concorrenti avevano già segnalato problemi di visibilità sul palco.

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La causa include cinque accuse principali: negligenza grave, responsabilità per le condizioni del luogo, contratto e supervisione negligente, e imposizione di angoscia emotiva.

Responsabilità e accuse legali

La causa è diretta non solo all’organizzazione Miss Universo, ma anche alle aziende madre JKN Legacy Inc. e Legacy Holding Group USA, nonché al produttore locale Miss Grand International. Secondo i documenti legali, la modella ha sottolineato che la responsabilità per la sicurezza del palco era attribuita ai produttori e agli anfitrioni locali in Thailandia. Nonostante l’organizzazione Miss Universo abbia affermato di aver coperto i costi medici immediati, la causa sostiene che non è stata informata formalmente dell’azione legale. La modella ha dichiarato che l’incidente ha cambiato per sempre il suo destino, come ha rivelato in un’intervista per People. La sua storia rappresenta un caso emblematico di responsabilità e sicurezza in eventi di alto profilo internazionale.

La mancanza di protezioni e segnalazioni sul palco ha portato a un incidente grave, con conseguenze a lungo termine per la modella.

La causa, depositata in una corte superiore degli Stati Uniti, potrebbe aprire un dibattito più ampio sulle responsabilità legali e sulla sicurezza in eventi internazionali. La storia di Gabrielle Henry, Miss Jamaica, rimane un esempio di come un incidente può cambiare la vita di una persona, e come le istituzioni devono rispondere con responsabilità e trasparenza. La questione sollevata dalla causa di Gabrielle Henry riguarda la gestione della sicurezza in eventi di grande visibilità, come il concorso di Miss Universo. La responsabilità per la sicurezza del palco era attribuita ai produttori e agli anfitrioni locali, ma la mancanza di misure preventive ha portato a un incidente con conseguenze gravi. La causa di Gabrielle Henry rappresenta un caso significativo per la responsabilità e la sicurezza in eventi internazionali. La sua decisione di presentare una causa formale ha messo in luce le responsabilità di diversi attori coinvolti nell’organizzazione dell’evento.