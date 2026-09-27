Il medico del Las Palmas salva la vita a un passeggero all’aeroporto di Gran Canaria

Un medico del Las Palmas ha salvato la vita a un passeggero che ha perso i sensi all’aeroporto di Gran Canaria. L’episodio, avvenuto mentre l’equipaggio si preparava al viaggio verso Bilbao, ha suscitato reazioni positive da parte dei passeggeri e ha richiamato l’attenzione su una situazione di emergenza gestita con prontezza e professionalità.

Intervento rapido in un momento di crisi

Il passeggero, che si trovava in attesa del volo, ha perso i sensi improvvisamente, causando un leggero ritardo nella partenza. I passeggeri presenti nella zona hanno immediatamente chiesto l’aiuto medico, mentre il medico del club, il dottor Diosdado Bolaños, si è trovato a pochi metri di distanza e ha reagito con tempestività. L’intervento del dottor Bolaños ha permesso di stabilizzare lo stato del paziente, il quale è stato successivamente trasportato in ambulanza in un centro ospedaliero per ulteriori cure.

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Un viaggio complesso per un’emergenza sportiva

Il viaggio del Las Palmas verso Bilbao era già complesso, a causa della mancanza di posti disponibili su un unico aereo. Il club ha dovuto dividere l’equipaggio in due voli diversi, un’organizzazione che ha richiesto una pianificazione precisa. Con soli 24 giorni prima del match contro l’Eibar, il club non aveva margini di manovra, a causa delle date fissate da LaLiga il 3 settembre. Nonostante le sfide logistiche, il team ha potuto contare su un supporto medico immediato, grazie alla presenza del dottor Bolaños. La sua azione è stata apprezzata dai passeggeri, che hanno applaudito l’intervento. L’episodio ha messo in luce l’importanza del supporto medico durante i viaggi di squadra, soprattutto in contesti di alta tensione.

Un’esperienza che unisce sport e umanità

L’incidente ha rappresentato un momento di empatia e collaborazione, in cui un professionista del calcio ha dimostrato sensibilità e competenza in un contesto non sportivo. Il dottor Bolaños, che è anche medico del team, ha potuto agire con la massima efficacia, grazie alla sua preparazione e alla sua vicinanza al luogo dell’evento. L’esperienza ha confermato come il calcio, oltre a essere un’attività sportiva, possa anche essere un’occasione per salvaguardare la salute di chi si trova in situazioni di emergenza. Il viaggio del Las Palmas verso Bilbao è stato segnato da un episodio inaspettato, ma anche da una reazione rapida e professionale. L’azione del medico ha dimostrato come la preparazione e la disponibilità possano fare la differenza in situazioni critiche, anche al di fuori del campo di gioco.

Il dottor Bolaños ha salvato un passeggero all’aeroporto di Gran Canaria.

Il viaggio del Las Palmas verso Bilbao è stato diviso in due voli.

LaLiga ha fissato le date del campionato il 3 settembre.

La situazione ha messo in luce la complessità dei viaggi di squadra, ma anche la capacità di reazione di personale qualificato. Il dottor Bolaños, con la sua prontezza, ha dimostrato come l’esperienza e la professionalità possano essere decisive in momenti di crisi.