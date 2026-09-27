Merckx e il Mondiale di Montreal: un trofeo che ha visto solo tre vincitori in cinquant’anni

Il Mondiale di ciclismo del 1974 a Montreal rimase un evento unico nella storia del ciclismo, con solo tre vincitori in cinquant’anni. Eddy Merckx, uno dei più grandi campioni della disciplina, vinse il titolo nel 1974, un anno in cui riuscì a conquistare il Giro, il Tour e il Mondiale nello stesso anno. Questo risultato, noto come la “Triple Corona”, fu il primo nella storia del ciclismo e fu un traguardo senza precedenti. Merckx, che arrivò a Montreal con il Giro e il Tour già in bacheca, vinse il Mondiale con un successo che lo portò a eguagliare il record di tre vittorie mondiali, precedentemente detenuto da Alfredo Binda e Rik Van Steenbergen.

Un circuito estremo e una gara senza precedenti

Il circuito del 1974 a Montreal fu progettato per mettere a dura prova i ciclisti, con 262,5 chilometri suddivisi in 21 giri su un percorso di 12,5 chilometri, con 4.900 metri di dislivello accumulato. La gara fu estremamente dura, con un gruppo di 70 partecipanti che si ridusse a soli 18 al traguardo. Bernard Thévenet, uno dei migliori fuggitivi del momento, lanciò una fuga che superò i 100 chilometri, costringendo il pelotone a partire da posizioni molto indietro. Thévenet fu catturato da Merckx, che si giocò il successo al sprint contro Raymond Poulidor, un campione di grande prestigio.

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Un record che rimase intatto per decenni

La vittoria di Merckx fu un momento storico, non solo per il risultato, ma anche per il fatto che fu il primo a vincere il Giro, il Tour e il Mondiale nello stesso anno. Questo record rimase intatto per oltre una decade, fino a quando Stephen Roche, nel 1987, diventò il secondo vincitore della “Triple Corona”. Dopo di lui, ci fu un lungo periodo di attesa, fino al 2024, quando Tadej Pogacar vinse il Mondiale di ciclismo, chiudendo il cerchio su una gesta che aveva visto solo tre vincitori in cinquant’anni.

Il circuito di Montreal non si è mai perso, e il percorso originale ha dato vita al Gran Premio di Montreal, che è entrato nel calendario WorldTour nel 2010. Ogni volta che i ciclisti salgono la Cota de Camillien-Houde, ricordano le gesta di Merckx, Thévenet e Poulidor, che hanno reso questo evento un simbolo della storia del ciclismo. Il Mondiale di Montreal rimane un evento senza precedenti, un momento che ha visto solo tre vincitori in cinquant’anni.

La gesta di Merckx fu un’esperienza unica, con un circuito estremo e una gara che mise a dura prova i migliori ciclisti del momento. Tra i partecipanti, alcuni nomi si sono distinti, come Luis Ocaña, Roger De Vlaeminck, Freddy Maertens e Felice Gimondi, che non riuscirono a completare la prova. Il successo di Merckx fu un traguardo che rimase intatto per decenni, fino a quando Pogacar lo ripeté nel 2024. Il Mondiale di Montreal, con il suo circuito e la sua storia, rimane un evento che ha visto solo tre vincitori in cinquant’anni, un record che continuerà a essere ricordato nella storia del ciclismo.