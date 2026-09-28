Cristiano Ronaldo torna in panchina dopo 6.678 giorni: “Non era il momento giusto”

Cristiano Ronaldo ha tornato in panchina dopo 6.678 giorni di assenza in campo in una partita ufficiale, durante il match tra Portogallo e Norvegia nella Nations League. L’attaccante, nonostante fosse disponibile, non ha visto il campo nel match giocato a Oslo. La decisione del nuovo allenatore, Jorge Jesús, di non far giocare il portoghese è stata spiegata come una scelta tattica, non fisica, per mantenere l’equilibrio della squadra. La squadra portoghese ha vinto 2-1, mantenendo il primato del gruppo.

Una decisione tattica, non fisica

Jorge Jesús ha chiarito che la scelta di non far giocare Cristiano non era legata a un problema fisico, ma a una valutazione strategica. “Non era il momento giusto per entrare in campo”, ha spiegato il tecnico, sottolineando che Gonçalo Ramos aveva giocato bene e aveva segnato un gol. “Ho sentito che non era il momento adatto per sostituirlo”, ha aggiunto, rivelando che il portoghese era stato in grado di giocare tutta la partita se fosse stato necessario.

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La squadra ha vinto senza Cristiano, ma la sua assenza ha suscitato reazioni tra i tifosi.

Nonostante l’assenza di Cristiano, la squadra portoghese ha vinto 2-1 contro la Norvegia, mantenendo il primato del gruppo. Il gol decisivo è stato segnato da Gonçalo Ramos, che ha anche annullato un’altra opportunità. Erling Haaland, invece, ha avuto diverse occasioni ma non è riuscito a segnare. La squadra norvegese ha tentato di rimontare, ma i salvataggi di Rúben Dias e Diogo Costa hanno evitato la rimonta.

Un futuro in vista per Cristiano

Jorge Jesús ha anche rivelato che Cristiano potrebbe tornare in campo nella prossima partita contro la Danimarca, ma ha chiarito che non è un’ipotesi definitiva. “Non è stato descartato, al contrario”, ha detto il tecnico, sottolineando che la decisione dipenderà dal contesto della partita. Il portoghese, che ha mantenuto il suo spirito competitivo, ha mostrato una grande concentrazione durante la partita, anche se non ha avuto la possibilità di giocare.

La sua presenza in panchina ha suscitato reazioni tra i tifosi, che sperano in un ritorno presto.

La Nations League continua a essere un palcoscenico importante per le nazionali, e la partita tra Portogallo e Norvegia ha dimostrato come la squadra portoghese possa vincere anche senza il contributo di Cristiano. La vittoria ha rafforzato la sua posizione nel gruppo, ma la decisione di non far giocare il portoghese ha lasciato aperte molte domande. Il futuro di Cristiano in campo rimane un tema di interesse, ma per ora la squadra si concentra su una prossima sfida importante.

La partita ha visto anche un momento di tensione quando Haaland ha avuto un’occasione chiara, ma il portiere portoghese ha evitato il gol. La squadra norvegese ha tentato di mantenere il controllo del gioco, ma i portoghesi hanno dimostrato una maggiore precisione e determinazione. La vittoria è stata celebrata in campo, con i tifosi che hanno applaudito la squadra per la sua prestazione, nonostante l’assenza di uno dei migliori giocatori del mondo. La squadra portoghese ha dimostrato di poter vincere anche senza Cristiano, grazie a una buona organizzazione e a una difesa solida. La vittoria ha rafforzato la sua posizione nel gruppo, ma la decisione di non far giocare il portoghese ha lasciato aperte molte domande. Il futuro di Cristiano in campo rimane un tema di interesse, ma per ora la squadra si concentra su una prossima sfida importante. La partita ha visto anche un momento di tensione quando Haaland ha avuto un’occasione chiara, ma il portiere portoghese ha evitato il gol. La squadra norvegese ha tentato di mantenere il controllo del gioco, ma i portoghesi hanno dimostrato una maggiore precisione e determinazione. La vittoria è stata celebrata in campo, con i tifosi che hanno applaudito la squadra per la sua prestazione, nonostante l’assenza di uno dei migliori giocatori del mondo.