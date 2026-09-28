Sophie Hinners vince a Vienna nel Global Champions Tour 2026

La 12esima tappa del Global Champions Tour 2026 si è svolta a Vienna, dove Sophie Hinners ha vinto con un tempo pulito di 43.13 secondi. La tedesca, in sella al suo Iron Dames Combella, ha dominato la gara di salto ostacoli, superando i migliori atleti del circuito internazionale. La vittoria di Hinners ha messo in luce la sua capacità di gestire le sfide più complesse del percorso, confermando la sua posizione tra le migliori atlete del mondo. La gara, molto combattuta, ha visto la partecipazione di atleti di alto livello, con un’atmosfera intensa e una competizione senza precedenti.

Una prestazione eccezionale e un record di prestazioni

Dopo la prima manche, ben 8 binomi con percorso netto sono riusciti ad accedere al jump off, dove si è giocato il tutto per tutto. La tedesca, in sella al suo Iron Dames Combella, ha stampato un tempo “pulito” di 43.13 secondi, andando a precedere lo svedese Peder Fredricson, secondo a 43.60 (Alcapone des Carmille), e il belga Olivier Philippaerts, terzo con 44.86 (Hipster SV). La prestazione di Hinners ha dimostrato una combinazione di abilità e concentrazione rara nel mondo dell’equitazione.

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La classifica generale e le prossime sfide

La classifica generale del Global Champions Tour 2026 vede in testa il belga Abdel Said, che oggi si è piazzato al 6° posto con 219 punti. La vittoria di Sophie Hinners ha però rafforzato la sua posizione nella classifica generale, confermando la sua leadership nel circuito. Il prossimo appuntamento del circuito, che include anche la Global Champions League (gara a squadre), è previsto a Roma, nella Città Eterna, dal 9 all’11 ottobre. A pochi giorni dalla Finale della League of Nations di Barcellona, dove vi sarà in gara il Team Italia, non arrivano buone notizie da Emanuele Camilli: l’azzurro, che sarà in Catalogna, chiude in 30esima piazza (Chacco’s Girlstar) con 12 penalità a suo carico. La performance di Camilli ha suscitato preoccupazioni, soprattutto considerando l’importanza della competizione per l’Italia.

La vittoria di Sophie Hinners a Vienna rappresenta un momento di eccellenza per il mondo dell’equitazione, con un’azione che ha messo in mostra la forza e la determinazione di una delle migliori atlete del circuito internazionale. La gara ha visto la partecipazione di atleti di alto livello, con un’atmosfera intensa e una competizione senza precedenti. La prossima tappa del Global Champions Tour 2026 si terrà a Roma, dove si preannuncia un altro momento di eccellenza per il mondo del salto ostacoli. La vittoria di Sophie Hinners a Vienna ha rafforzato la sua posizione nella classifica generale, ma anche la sua capacità di affrontare le sfide future con la stessa determinazione.

La gara di Vienna ha visto la partecipazione di atleti di alto livello, con un’atmosfera intensa e una competizione senza precedenti. La vittoria di Sophie Hinners ha messo in mostra la sua abilità e la sua capacità di gestire le sfide più complesse del percorso. La prossima tappa del circuito, a Roma, promette di essere un altro momento di eccellenza per il mondo dell’equitazione.