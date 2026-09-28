Míchel Salgado inizia carriera da allenatore in Brasile

Míchel Salgado, ex calciatore del Real Madrid, ha iniziato la sua carriera da allenatore in Brasile, assumendo la guida del North EC della Serie D a partire dal 2027. L’annuncio, diffuso da un’agenzia sportiva brasiliana, conferma che il tecnico non sarà in grado di dirigere squadre di Série A, B o C, ma si concentrerà sulla quarta divisione del Paese. La scelta di Salgado, noto per la sua carriera come giocatore, segna un passo importante nella sua trasformazione in allenatore, dopo anni di esperienze in posizioni di supporto e di gestione.

Un percorso atipico nel mondo del calcio

Dopo aver smesso di giocare nel 2018, Míchel Salgado ha seguito un percorso non convenzionale nel mondo del calcio. Ha iniziato come assistente di Javier Aguirre in Egitto, tra settembre 2018 e luglio 2019, e ha poi occupato ruoli di supporto in Grecia, dove ha svolto mansioni di direttore sportivo e di agente strategico. Dal luglio 2024, ha anche ricoperto il ruolo di selezionatore della nazionale under 15 del Saudi Arabia. Ora, con l’arrivo in Brasile, Salgado si unisce a un club in fase di sviluppo, il North EC, che è stato fondato nel 2022.

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La sua carriera ha seguito un percorso non lineare, ma ricco di esperienze. Dopo anni di lavoro in posizioni di supporto, Salgado ha scelto di iniziare una nuova avventura in Brasile, dove dovrà adattarsi a un contesto meno esposto e con meno risorse. La sua nomina, però, non prevede l’imminente inizio della stagione: il tecnico non si metterà al comando del team prima del 2027.

Un’esperienza in una divisione inferiore

Il North EC, con appena quattro anni di vita, si trova nella Serie D, la quarta divisione del calcio brasiliano. Míchel Salgado, pur avendo una carriera di giocatore di alto livello, dovrà adattarsi a un contesto meno esposto e con meno risorse. La sua esperienza in posizioni di supporto e di gestione potrebbe però rivelarsi utile per guidare una squadra in fase di crescita. La sua nomina segna un’altra tappa in un percorso che ha visto il tecnico muoversi tra diversi contesti. Dopo Egitto e Grecia, ora Salgado si trasferisce in Brasile, dove dovrà affrontare un ambiente diverso e meno prestigioso. Sebbene la Serie D non sia la massima espressione del calcio brasiliano, la sua esperienza potrebbe contribuire a un miglioramento del club, che ha appena compiuto quattro anni di vita.

La sua decisione di iniziare la carriera da allenatore in Brasile rappresenta un’altra prova del suo adattamento al mondo del calcio, anche se non sempre in posizioni di primo piano. Il suo percorso, sebbene atipico, ha dimostrato una capacità di crescita e di evoluzione, anche in contesti non tradizionali. La sua nomina al North EC potrebbe essere un ulteriore passo verso un futuro in cui il tecnico potrebbe trovare un ruolo più centrale nel calcio brasiliano.