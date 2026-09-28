Germania sconfitta in casa contro la Grecia, Norvegia ko e Olanda vince in Nations League

Nella serata del 27 settembre 2026, la Nations League di calcio ha visto due sconfitte significative e una vittoria inaspettata. La Germania ha crollato in casa contro la Grecia, mentre la Norvegia ha subito un ko contro il Portogallo. L’Olanda, invece, ha vinto in un match che ha visto la Serbia sconfitta per 2-1. I risultati hanno cambiato le dinamiche dei gruppi, con la Grecia che si è imposta in testa al gruppo 2, mentre il Portogallo ha mantenuto la leadership nel gruppo 4.

Germania sconfitta in casa contro la Grecia

La Germania ha subito una sconfitta in casa contro la Grecia, un risultato che ha scosso le certezze del campionato. Il match, giocato alla WWK Arena di Augsburg, ha visto i tedeschi cedere per 1-0 grazie al gol di Kourbelis al 74’. La vittoria degli ellenici è la seconda consecutiva e ha portato la Grecia in testa al gruppo 2, con un margine di due lunghezze rispetto all’Olanda, che ha sconfitto la Serbia per 2-1 grazie alla doppietta di Meerdink.

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Norvegia ko, Portogallo in testa al gruppo 4

La Norvegia ha subito un ko in casa contro il Portogallo, un risultato che ha messo in discussione la sua posizione di vantaggio. I Vichinghi, dopo una bella cavalcata ai Mondiali, hanno ceduto per 2-1 ai lusitani, con la rete decisiva di Ramos al 54’. Il Portogallo, con questa vittoria, ha mantenuto la leadership nel gruppo 4, mentre la Norvegia è stata agganciata a quota tre punti dalla Danimarca, che ha sconfitto il Galles per 2-0 grazie all’autogol di Davies e alla marcatura di Isaksen.

Nella Lega B, l’Austria ha battuto il Kosovo per 3-1, mentre l’Irlanda ha regolato Israele per 3-0. Nella Lega D, invece, si sono registrati due pareggi: 1-1 tra Lituania e Azerbaijan e 0-0 tra Gibilterra e Andorra. I risultati di questa serata hanno messo in chiaro le dinamiche dei vari gruppi, con alcune sorprese che hanno cambiato il quadro delle competizioni. La Nations League ha visto un mix di vittorie e sconfitte, con alcune squadre che hanno dimostrato di poter competere a livello internazionale. La Grecia, in particolare, ha dimostrato di essere una forza in crescita, mentre la Norvegia ha subito un colpo di testa che potrebbe influenzare le sue prossime partite. L’Olanda, invece, ha confermato la sua solidità, con una vittoria che ha rafforzato la sua posizione nel gruppo.

La sconfitta della Germania in casa ha messo in evidenza la forza della Grecia. La vittoria degli ellenici ha rafforzato la loro posizione nel gruppo 2, con un margine di due lunghezze rispetto all’Olanda. La Norvegia ha subito un ko in casa contro il Portogallo, un risultato che ha messo in discussione la sua leadership. Il Portogallo, con la vittoria, ha mantenuto la leadership nel gruppo 4, mentre la Danimarca ha agganciato la Norvegia a quota tre punti.

La Nations League ha visto un mix di vittorie e sconfitte, con alcune squadre che hanno dimostrato di poter competere a livello internazionale. La Grecia, in particolare, ha dimostrato di essere una forza in crescita, mentre la Norvegia ha subito un colpo di testa che potrebbe influenzare le sue prossime partite. L’Olanda, invece, ha confermato la sua solidità, con una vittoria che ha rafforzato la sua posizione nel gruppo.