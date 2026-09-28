SpaceX Starship, la nave più grande in orbita: supera la lunghezza del Bernabéu e punta a Marte

SpaceX ha reso pubblico il progetto della sua nave spaziale Starship, un’innovazione che potrebbe rivoluzionare la missione verso Marte. Progettata da Elon Musk, la Starship è la nave più grande in orbita e supera di lunghezza il campo da calcio del Santiago Bernabéu, che misura 105 metri. Con un’altezza di 124 metri quando è posizionata sul propulsore Super Heavy, la Starship rappresenta un passo avanti significativo per l’esplorazione spaziale. Questa tecnologia, realizzata in acciaio inoxidable, mira a ridurre i costi dei lanci e a rendere più accessibili le missioni interplanetarie.

Una nave per il futuro dell’esplorazione

La Starship è progettata per essere utilizzata nel programma Artemis della NASA, che mira al ritorno sulla Luna, e potrebbe servire come modulo di atterraggio per le future missioni. Inoltre, la nave è destinata a supportare i viaggi commerciali verso Marte, aprendo la strada a una colonizzazione spaziale. La sua capacità di trasportare oltre 100 tonnellate di carico in orbita è un record, grazie alla configurazione di 33 motori Raptor alimentati da metano e ossigeno liquido.

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La potenza della Starship supera il Saturno V

La Starship è in grado di generare circa 74 Meganewtons di spinta al decollo, un valore che duplica la potenza del famoso Saturno V. Questo rende la nave una delle più potenti mai costruite, con un’efficienza che potrebbe ridurre drasticamente i costi delle missioni spaziali. La sua capacità di trasportare carichi pesanti e di operare in ambienti estremi è un passo avanti significativo per l’industria spaziale.

Test e obiettivi tecnici

Le fasi di test della Starship mirano a validare capacità critiche per la navigazione interplanetaria. Tra gli obiettivi immediati c’è la prova della reentrata atmosferica con il suo scudo termico, la trasferibilità del combustibile nello spazio e la recuperazione del propulsore Super Heavy tramite i bracci meccanici della torre di lancio. Questi test sono essenziali per garantire la sicurezza e l’efficacia delle future missioni. La Starship rappresenta un’innovazione senza precedenti, non solo per le sue dimensioni, ma anche per il suo impatto potenziale sulla ricerca scientifica e sull’esplorazione spaziale. Con un progetto che mira a colonizzare Marte e a rendere l’accesso all’orbita più accessibile, la Starship potrebbe segnare un’era nuova per l’umanità nello spazio. La nave è progettata per essere completamente riutilizzabile, un aspetto che potrebbe rivoluzionare l’economia dei lanci spaziali. L’uso di acciaio inoxidable e la capacità di operare in ambienti estremi ne fanno un’alternativa sostenibile rispetto ai tradizionali materiali. La sua capacità di trasportare carichi pesanti e di operare in ambienti estremi è un passo avanti significativo per l’industria spaziale.

Con la sua configurazione di 33 motori Raptor alimentati da metano e ossigeno liquido, la Starship è in grado di generare una spinta di circa 74 Meganewtons al decollo, un valore che supera il Saturno V. Questo rende la nave una delle più potenti mai costruite, con un’efficienza che potrebbe ridurre drasticamente i costi delle missioni spaziali. La Starship è un progetto ambizioso che mira a portare l’uomo su Marte e a rendere l’accesso all’orbita più accessibile. Con la sua capacità di trasportare carichi pesanti e di operare in ambienti estremi, la nave potrebbe segnare un’era nuova per l’umanità nello spazio.