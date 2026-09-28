Pau Comendador dedica il titolo mondiale a famiglia, ragazza e tifosi

Pau Comendador, giocatrice del Real Madrid e campionessa del mondo Sub 20, ha dedicato il successo ottenuto al Mundial a famiglia, ragazza e a tutti i tifosi che l’hanno supportata lungo il percorso. La madridista, che ha vinto la finale contro la Corea del Nord, ha espresso emozioni intense dopo la vittoria, sottolineando l’importanza del lavoro svolto durante l’intero torneo. La vittoria, conquistata in una tanda di rigori, rappresenta un traguardo significativo per la sua carriera e per la selezione spagnola.

Un successo frutto del lavoro quotidiano

Comendador ha sottolineato che il successo è il risultato del lavoro costante svolto durante il torneo. Chi si merita una vittoria deve vincerla e credo che ce l’abbiamo meritata, ha dichiarato la giocatrice, che non ha individuato un momento specifico come chiave del successo. “Credo che da principio, giorno dopo giorno, il lavoro che abbiamo fatto, mi rimane con questo”, ha aggiunto. La sua dedizione e la sua determinazione sono state decisive per il raggiungimento del traguardo.

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Un punto di partenza, non di arrivo

La vittoria al Mundial Sub 20 rappresenta per Comendador un punto di partenza, non un punto di arrivo. “Sono súper orgogliosa di aver potuto arrivare così lontano, ma questo è solo l’inizio, ci resta molto da fare”, ha detto la giocatrice. La sua carriera, in crescita, vede un aumento della presenza di giocatori del Real Madrid nelle categorie inferiori della selezione spagnola, con Comendador che si è affermata come una delle principali referenze. La sua dedizione al lavoro e alla squadra è stata chiara fin dall’inizio.

La vittoria al Mondiale ha anche un significato personale per la giocatrice, che ha ricordato la sconfitta in finale al Mondiale Sub 17. “Mi è venuto il ricordo di quella finale due anni fa, quando abbiamo perso proprio ai rigori. Questa volta, però, ho notato che il team era diverso e la tanda era nostra”, ha spiegato Comendador. La sua dedica al successo non è solo un ringraziamento, ma un modo per condividere l’emozione con chi l’ha supportata. La sua dedica a famiglia, ragazza e tifosi è un segno di gratitudine e di legame con il suo percorso. Con il titolo mondiale, Comendador ha aggiunto una stella al suo palmarés, ma sa che la sua strada non è ancora finita. Questo è solo l’inizio, ha concluso la giocatrice, con la consapevolezza che il successo al Mondiale è solo un passo verso obiettivi ancora più ambiziosi. La sua carriera, come quella di tante altre giocatrici del Real Madrid, è in continua crescita e si prepara a nuove sfide nel mondo del calcio femminile.

Pau Comendador: campionessa del mondo Sub 20

Vittoria in finale contro la Corea del Nord

Dedica al successo a famiglia, ragazza e tifosi

Condivisione del successo con chi l’ha supportata