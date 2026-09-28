Rumors di cambio di leadership a Ferrari: un’ombra si allunga sul futuro della scuderia

La stagione 2026 per la Scuderia Ferrari sembra essere segnata da un’alternanza di successi e difficoltà, con un’atmosfera di tensione che si fa sempre più palpabile. Dopo un breve periodo di rilancio nel mese di giugno, con le vittorie di Lewis Hamilton a Barcellona e di Charles Leclerc a Silverstone, la squadra ha visto un calo di prestazioni che ha suscitato preoccupazioni e dibattiti all’interno e fuori dal team. I due piloti, Hamilton e Leclerc, non hanno saputo contrastare i Red Bull di Max Verstappen e Yuki Tsunoda nel Gran Premio di Bakú, causando un danno significativo all’immagine della scuderia. Questo ha alimentato i rumors di un possibile cambio di leadership, un tema che ha sempre accompagnato la storia di Ferrari.

Un’ombra si allunga sul futuro

La figura di Fred Vasseur, attuale direttore sportivo, si trova al centro di molte speculazioni. Nonostante la sua rinnovata collaborazione con la scuderia nel 2025, la performance del team ha lasciato molto da desiderare. Alcuni circolano l’idea che Vasseur potrebbe lasciare la posizione prima della fine del 2026, con il presidente John Elkann che ha sondato altre figure, tra cui Antonio Coletta, direttore del team del WEC. La possibilità di un cambio di leadership sembra sempre più concreta, anche se non è ancora certo quando potrebbe avvenire. La pressione cresce con le gare consecutive. I luni a Maranello sono particolarmente difficili, con la squadra che cerca di trovare una soluzione al calo di prestazioni. La sfida non è solo tecnica, ma anche organizzativa e strategica, con la necessità di riallineare le aspettative e le prestazioni. La situazione potrebbe portare a decisioni importanti, che potrebbero influenzare il futuro della scuderia per anni.

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Un’alternativa in vista

Christian Horner, ex direttore di Red Bull, è stato indicato come una figura potenziale per il ruolo di direttore sportivo di Ferrari. Dopo il periodo di esclusione obbligatorio che lo ha visto allontanare dalla Formula 1 nel 2025, Horner è tornato in lizza e ha accumulato esperienze significative con Vettel e Verstappen. I principali media italiani non escludono la possibilità che Horner possa prendere il controllo della scuderia a partire dal 2027, se il momento giusto si presenterà.

Intanto, la squadra si trova a dover affrontare una serie di gare consecutive, con la pressione che cresce ogni giorno. La situazione potrebbe portare a decisioni importanti, che potrebbero influenzare il futuro della scuderia per anni. La Scuderia Ferrari, pur con i suoi problemi, rimane un’istituzione di riferimento nel motorsport, ma il momento attuale richiede una gestione attenta e una leadership forte, in grado di guidare la squadra attraverso le sfide che si presentano.

La scuderia deve trovare una soluzione al calo di prestazioni. La situazione di Ferrari nel 2026 rappresenta un momento cruciale per la scuderia, con la necessità di trovare una soluzione al calo di prestazioni e alle pressioni esterne. I rumors di cambio di leadership non sono solo un riflesso delle difficoltà attuali, ma anche un segnale di una volontà di rinnovamento. La scuderia, con la sua storia e la sua tradizione, continuerà a essere un punto di riferimento, ma il futuro dipende da decisioni che potrebbero essere prese nei prossimi mesi.

Fred Vasseur è al centro di rumors di cambio di leadership.

John Elkann ha sondato Antonio Coletta come possibile sostituto.

Christian Horner è visto come una figura alternativa per il ruolo di direttore sportivo.

La situazione di Ferrari nel 2026 rappresenta un momento cruciale per la scuderia, con la necessità di trovare una soluzione al calo di prestazioni e alle pressioni esterne. I rumors di cambio di leadership non sono solo un riflesso delle difficoltà attuali, ma anche un segnale di una volontà di rinnovamento. La scuderia, con la sua storia e la sua tradizione, continuerà a essere un punto di riferimento, ma il futuro dipende da decisioni che potrebbero essere prese nei prossimi mesi.