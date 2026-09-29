Alejandro Davidovich vince a Chengdu e raggiunge il doppio titolo

Alejandro Davidovich ha vinto il torneo di Chengdu, aggiungendo un altro titolo al suo palmares e raggiungendo il doppio titolo in questa stagione. Il tennista spagnolo, originario di Fuengirola, ha sconfitto in due set il polacco Hubert Hurkacz, con il punteggio di 6-4 e 7-6(7), dimostrando una condizione fisica e tattica eccezionale. Questa vittoria arriva dopo il successo al Mallorca Championships, confermando la sua capacità di competere a livello internazionale.

Un talento in crescita

Davidovich, 27 anni, ha dimostrato di essere un giocatore versatile e determinato. Nella partita contro Hurkacz, ha saputo gestire il potente servizio del polacco, sfruttando la sua capacità di rimanere concentrato e reattivo. Il risultato di 6-3 e 7-6 nel secondo set ha messo in mostra la sua capacità di mantenere il controllo del match anche nei momenti più difficili. Il tennista ha anche dimostrato una grande resistenza, riuscendo a rimanere in partita nonostante un inizio di match non perfetto.

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Un record nazionale

La vittoria a Chengdu rappresenta il 467° titolo del tennis maschile spagnolo nell’era Open e il sesto in questa stagione. Questo risultato conferma la posizione di Davidovich come uno dei migliori tennisti spagnoli in circolazione. Il suo successo arriva dopo un periodo di riposo forzato a causa di una lesione alla schiena, che lo ha costretto a saltare diversi tornei importanti, tra cui Estoril, Montreal, Cincinnati e l’US Open. Nonostante questo, il tennista ha mantenuto la sua forma e la sua determinazione. Davidovich, che ha vinto il suo primo titolo professionale al Mallorca Championships, ha dimostrato di essere in grado di recuperare velocemente e di mantenere un livello elevato di gioco. La sua vittoria a Chengdu è un ulteriore passo avanti nella sua carriera, che lo porta a contendersi i titoli più prestigiosi del circuito ATP. Il tennista spagnolo si prepara ora al prossimo torneo, l’Open 500 di Tokyo, dove affronterà Matteo Berrettini, un avversario di grande valore.

Con questa vittoria, Davidovich si unisce a un club di tennisti che hanno vinto due titoli ATP, tra cui Ángel Jiménez, Tomás Carbonell, Julián Alonso, David Sánchez e Roberto Carballés. Questo gruppo rappresenta un’altra conferma del talento spagnolo nel tennis moderno. Il tennista di Fuengirola, però, non si ferma: dopo la vittoria a Chengdu, partirà il prossimo mercoledì per Tokyo, dove affronterà un altro grande nome del circuito. La sua carriera sembra in continuo ascesa, e il doppio titolo conseguito in questa stagione è solo l’inizio di un percorso che potrebbe portarlo a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.