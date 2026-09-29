Ada Colau ha dovuto lasciare la sua casa per non riuscire a far fronte ai costi

Ada Colau, ex sindaca di Barcellona, ha rivelato di aver dovuto lasciare la sua casa per non riuscire a far fronte ai costi del locale con un solo stipendio. L’ex leader politica ha spiegato durante un’intervista su un programma televisivo che, nonostante il suo salario attuale, che si aggira intorno ai 100.000 euro annui, non è stato sufficiente per coprire le spese abitative. “Con un solo salario non potevo”, ha detto, rivelando una situazione personale inaspettata.

Una situazione economica complessa

Colau ha spiegato che la sua situazione si è aggravata dopo la separazione del marito, avvenuta quattro anni fa. “Dopo che ci siamo separati, ho dovuto assumere l’onere dell’affitto con un solo salario”, ha detto. Questo ha reso la situazione ancora più difficile, soprattutto considerando che la famiglia ha figli. Il costo dell’affitto è diventato insostenibile quando abbiamo avuto i bambini. La sindaca ha anche sottolineato come il mercato immobiliare in Spagna non tenga conto delle situazioni individuali. “Il mercato calcola sempre la massima capacità di pagamento della società e assume che, almeno, due persone vivano in una casa con redditi”, ha spiegato. Questo modello, a suo avviso, non tiene conto delle situazioni di separazione o di famiglia, che possono portare a un aumento significativo dei costi.

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Un problema sociale diffuso

Colau ha menzionato come la crisi abitativa sia un tema di grande attualità in Spagna. “Il problema della casa ha occupato tutti i titoli dei media”, ha detto, riferendosi alla famosa acampada di Puerta del Sol e alla successiva approvazione di due decreti da parte del governo. Questo ha mantenuto il tema al centro del dibattito pubblico.

La sindaca ha inoltre espresso la sua opinione sulle misure attuali per risolvere la crisi abitativa. “Il decreto Maricarmen potrebbe essere il principio, ma non il fine”, ha detto, riferendosi a un provvedimento recentemente approvato. Colau, membro del sindacato delle inquilini, ha espresso la sua speranza che il governo possa prendere ulteriori provvedimenti per alleviare la situazione delle famiglie in difficoltà. La sua confessione ha suscitato reazioni e dibattiti su come i politici, pur essendo in posizioni di potere, possano trovarsi in situazioni economiche difficili. La sua esperienza personale ha reso il tema della crisi abitativa ancora più concreto e urgente, soprattutto in un contesto in cui il costo della vita continua a salire.

Ada Colau ha ricordato che è stata sindaca di Barcellona per otto anni, dal 2015 al 2023. La sua situazione personale ha messo in luce le sfide economiche che molte famiglie affrontano quotidianamente, anche quelle con redditi considerati elevati. La sua confessione ha suscitato interesse e riflessione su come il sistema economico e immobiliare possa non essere in grado di adattarsi alle situazioni individuali, soprattutto in contesti di crisi.