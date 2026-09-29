Deportisti in crisi economica vendono trofei e ricordi: Dallaglio e altri in difficoltà

Un numero crescente di atleti, tra cui l’ex giocatore inglese Lawrence Dallaglio, ha deciso di vendere trofei e ricordi legati alla loro carriera per risolvere problemi economici. Dallaglio, ex capitano della nazionale inglese di rugby, ha messo in vendita la sua medaglia di campione del mondo e altri oggetti legati alla sua storia sportiva, a causa della sua situazione finanziaria. L’evento si inserisce in un trend crescente tra atleti che, dopo aver vinto titoli e successi, si trovano a dover affrontare la bancarotta o gravi debiti.

La situazione di Dallaglio e altri atleti

Lawrence Dallaglio, vincitore della finale del Mondiale 2003, ha dichiarato di essere in bancarotta a causa del divorzio e di problemi finanziari. L’ex giocatore è stato dichiarato insolvente nel 2025, con debiti per quasi un milione di euro, tra cui quelli con la Hacienda britanica e con la sua ex moglie, Alice. Dallaglio ha riconosciuto di aver potuto gestire meglio la sua situazione economica, ma non ha potuto evitare la crisi. La sua collezione di trofei e ricordi, tra cui la medaglia di campione del mondo, è in vendita attraverso un’asta organizzata da Budds, un’azienda specializzata in oggetti sportivi di valore.

Pubblicità

La vendita di trofei e ricordi rappresenta un modo per affrontare la crisi economica, ma non è una soluzione definitiva.

Un fenomeno in aumento tra atleti

Non è la prima volta che atleti di alto livello si trovano a dover vendere ricordi e trofei per risolvere problemi economici. Boris Becker, ex tennista tedesco, ha subastato i suoi trofei e oggetti personali nel 2018 per saldare debiti. Anche David James, ex portiere inglese, ha dovuto vendere oggetti sportivi e beni personali a causa del divorzio. Steve Finnan, ex giocatore del Liverpool, ha subastato trofei e ricordi dopo la chiusura di un’azienda immobiliare. Questi casi rappresentano un fenomeno in aumento, in cui la crisi economica colpisce anche i professionisti dello sport.

La vendita di trofei e ricordi non è solo un modo per risolvere debiti, ma anche un modo per mantenere un legame con il passato. Per Dallaglio, la medaglia di campione del mondo e altri oggetti rappresentano un patrimonio sentimentale, ma anche un’opportunità per recuperare parte dei suoi beni. L’asta, che si terrà il 13 ottobre a Northamptonshire, potrebbe portare a un guadagno significativo per l’ex giocatore, ma non basterà a risolvere tutti i suoi problemi finanziari.

Il caso di Dallaglio si aggiunge a una lista di atleti che hanno dovuto affrontare situazioni simili. Ryan Lochte, ex nuotatore statunitense, ha subastato sei medaglie olímpiche nel 2022, tra cui tre plati e tre bronzi, per risolvere problemi economici. Anche se non ha associato direttamente la sua situazione a problemi finanziari, la vendita dei trofei è stata una scelta per gestire le sue spese. La sua collezione include medaglie ottenute in Atena 2004, Pechino 2008 e Londra 2012, accompagnate da bandiere olímpiche firmate da compagni di squadra.

La crisi economica colpisce anche i professionisti dello sport, anche se hanno vinto titoli e successi.

La situazione di Dallaglio e di altri atleti mette in luce come la crisi economica possa colpire anche i professionisti dello sport, anche se hanno vinto titoli e successi. La vendita di trofei e ricordi rappresenta un modo per affrontare la bancarotta, ma non è una soluzione definitiva. Per Dallaglio, la sua storia sportiva è un patrimonio che non può essere venduto, ma che deve essere gestito con attenzione per evitare ulteriori problemi finanziari. La vendita di trofei e ricordi non è solo un modo per risolvere debiti, ma anche un modo per mantenere un legame con il passato. Per Dallaglio, la medaglia di campione del mondo e altri oggetti rappresentano un patrimonio sentimentale, ma anche un’opportunità per recuperare parte dei suoi beni. L’asta, che si terrà il 13 ottobre a Northamptonshire, potrebbe portare a un guadagno significativo per l’ex giocatore, ma non basterà a risolvere tutti i suoi problemi finanziari.