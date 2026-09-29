Pablo Carreño supera le qualificazioni e debutta a Pechino contro Medvedev

Pablo Carreño ha superato brillantemente le qualificazioni al torneo di Pechino e debutterà nel main draw contro Daniil Medvedev. L’asturiano, numero 66 del ranking ATP, ha vinto le ultime due partite contro Adrian Mannarino, con il punteggio di 6-3 e 6-4, dimostrando una forma in crescita dopo un periodo di inattività. Carreño, che non aveva giocato da quando è stato eliminato al primo turno del US Open contro Jiri Lehecka, si prepara al suo ritorno nel circuito ATP. Il russo Medvedev, terzo top seed, è in forma e affronterà Carreño in un match che potrebbe segnare un momento importante nella sua stagione.

Unico spagnolo nel main draw di Pechino

Carreño sarà l’unico rappresentante spagnolo nel main draw del torneo di Pechino, dopo che Martín Landaluce è stato eliminato in prima ronda contro Marco Trungelliti. Il risultato di Carreño ha rafforzato la sua posizione nel circuito, anche se il suo obiettivo immediato è concentrarsi sul match contro Medvedev. L’atleta, che ha 35 anni, ha dimostrato una grande capacità di rimanere concentrato e di mantenere un livello elevato di gioco, anche in situazioni di pressione. Il match tra Carreño e Medvedev è atteso con interesse, non solo per il livello tecnico dei due giocatori, ma anche per il contesto di entrambi. Medvedev, terzo top seed, ha vinto recentemente diversi tornei e si presenta in forma ottimale. Carreño, invece, ha bisogno di un risultato positivo per riacquistare fiducia e posizionarsi meglio nel ranking. Il match sarà un test importante per entrambi, con conseguenze dirette sulle loro prossime partite e sulle loro strategie per la stagione.

Pubblicità

Carreño si prepara a un match di alto livello

Parallelamente, Carreño ha anche partecipato alla finale del torneo di Hangzhou, dove ha affrontato il suo compatriota Andrey Rublev. Nonostante la sfida, il giocatore ha cercato di raggiungere un punto decisivo, ma il risultato non è stato sufficiente per portarlo a vincere. Tuttavia, questa esperienza ha contribuito a mantenere la sua concentrazione e a prepararlo al match contro Medvedev. L’obiettivo di Carreño è chiaramente concentrarsi sulle prossime partite e su un ritorno al top del circuito ATP.

Il match tra Carreño e Medvedev rappresenta un’occasione importante per entrambi, con conseguenze dirette sulle loro prossime partite e sulle loro strategie per la stagione. Carreño, con la sua esperienza e la sua capacità di rimanere concentrato, ha tutte le possibilità di dare una buona prova, anche se il livello del suo avversario è elevato. Il risultato di questa partita potrebbe influenzare non solo il ranking ATP, ma anche la sua fiducia e la sua posizione nel circuito. La sfida è iniziata e il pubblico attende con interesse il risultato.

Pablo Carreño ha superato le qualificazioni al torneo di Pechino.

Debutta nel main draw contro Daniil Medvedev.

Carreño è l’unico spagnolo presente nel main draw.

Medvedev, terzo top seed, è in forma ottimale.