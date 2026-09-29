Filippo Ferrero: I Giochi del Mediterraneo un’iniezione di fiducia per la squadra

Filippo Ferrero, attaccante della squadra azzurra, ha espresso soddisfazione per la vittoria ai Giochi del Mediterraneo e per la prossima sfida in Champions League contro la Pro Recco. La squadra, nuova e in fase di costruzione, ha dimostrato di poter competere a livello internazionale, superando avversari di alto livello e conquistando una vittoria che rappresenta un’iniezione di fiducia per il gruppo. Ferrero ha sottolineato l’importanza del confronto internazionale e la necessità di continuare a lavorare per migliorare la squadra.

Un inizio di stagione positivo

Il giocatore ha spiegato che la squadra, pur essendo nuova, ha affrontato le prime partite con grinta e aggressività, dimostrando di poter competere a livello internazionale. “Siamo entrati nella competizione con il piglio giusto e abbiamo sorpreso leggermente alcuni avversari”, ha detto Ferrero. L’esperienza ai Giochi del Mediterraneo ha rappresentato un banco di prova importante, permettendo al gruppo di testarsi contro squadre di alto livello e di accumulare esperienza utile per le competizioni future.

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La vittoria ai Giochi del Mediterraneo è stata un momento di crescita per la squadra.

Ferrero ha anche sottolineato l’importanza del confronto internazionale, che ha lasciato spazio alle sorprese e ha dato tanta soddisfazione al gruppo. “Non sapevamo bene cosa aspettarci, ma abbiamo dimostrato di essere pronti e di poter competere”, ha aggiunto. La squadra ha affrontato squadre come il Sabadell e l’A-Polo, dimostrando una forma fisica e una mentalità che hanno favorito i risultati.

Il girone di Champions League: sfide e opportunità

Ferrero ha commentato con soddisfazione il sorteggio della fase a gironi di Champions League, in cui la squadra si è trovata a confrontarsi con squadre di alto livello come la Pro Recco e il Radnicki. “Non mi aspettavo un girone facile, ma sono contento delle squadre che abbiamo trovato”, ha detto. L’attaccante ha sottolineato l’importanza di affrontare le partite con la giusta mentalità, senza pregiudizi e con la convinzione di poter competere. “Siamo pronti a testarci e a vedere cosa ancora ci manca”, ha concluso. Il giocatore ha anche espresso la sua soddisfazione per l’affronto della Pro Recco, considerata una squadra di altissimo livello. “Spero che le partite contro il Recco siano belle partite godibili per il pubblico italiano, ma non solo”, ha detto. Ferrero ha ribadito che non si fanno aspettative e che si pensa a partita per partita, settimana dopo settimana, con la convinzione di poter sorprendere e stupire.

Infine, Ferrero ha parlato dei margini di miglioramento della squadra, sottolineando che siamo all’inizio dell’anno e dobbiamo lavorare tanto per amalgamare il gruppo e migliorare tecnicamente. “Abbiamo dei giovani interessanti e talentuosi, su cui dobbiamo investire”, ha detto. L’attaccante ha anche lodato la capacità di Oliver e Antonio di dare la loro mano al gruppo, evidenziando l’importanza del lavoro di squadra per raggiungere obiettivi comuni. La vittoria ai Giochi del Mediterraneo ha rappresentato un momento di crescita per la squadra, ma Ferrero ha ribadito che la stagione non è ancora iniziata e che ci sono ancora tante sfide da affrontare. “Siamo pronti a testarci e a migliorare, ma dobbiamo continuare a lavorare ogni giorno”, ha concluso il giocatore, che si prepara a nuove sfide in Champions League.