U2 dedica una canzone a Rosalía: “È un’artista straordinaria”

U2 ha dedicato una canzone a Rosalía, la cantante spagnola, lodandola come “un’artista straordinaria” durante un concerto. La canzone, intitolata “The Mirror Maker (Rosalía)”, fa parte del loro prossimo album Carnaval de Luz, che uscirà il 13 novembre 2026. Bono, il frontman della band, ha espresso ammirazione per l’ultimo lavoro di Rosalía, LUX, che lo ha ispirato profondamente.

Un omaggio nato da un’idea originale

La canzone The Mirror Maker (Rosalía) è nata nel 2017 e ha richiesto ben 196 versioni prima di trovare il significato che ha finalmente raggiunto l’album. Il produttore del disco, Garrett “Jacknife” Lee, ha ricordato che in un momento del processo si è chiesto perché la band stesse scrivendo una canzone su Rosalía e quale fosse la rilevanza della citazione. Bono ha spiegato che l’idea è legata al concetto dell’immagine riflessa e alla società contemporanea, che si confronta con il narcisismo.

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Un contatto diretto con Rosalía

Prima di pubblicare la canzone, Bono ha chiesto il permesso a Rosalía. Per contattarla, ha utilizzato una sua amica comune, l’attrice spagnola Penélope Cruz, che lo ha incoraggiato a mettersi in contatto con la cantante. Bono ha raccontato che Rosalía lo ha fatto ridere molto e che hanno scambiato messaggi e conversato su un loro entusiasmo per Federico García Lorca. Tuttavia, non hanno ancora avuto l’opportunità di incontrarsi di persona. Nonostante la distanza, Bono ha espresso un forte apprezzamento per la capacità di Rosalía di affrontare temi complessi con “valentia e senso del humor”. Per lui, Rosalía condivide con U2 una stessa aspirazione: utilizzare l’arte per contribuire al reencantamento del mondo.

Un’ispirazione che ha superato le aspettative

Bono ha riconosciuto che Rosalía si è avvicinata a temi che U2 voleva esplorare musicalmente, arrivando al punto giusto prima di loro. “Ha raggiunto lo stesso punto proprio quando noi stavamo cercando di fare lo stesso”, ha spiegato. La canzone, che inizia con un riff acustico di chitarra e con Bono che imita la voce di soprano di Rosalía, è un omaggio e un riconoscimento artistico per una delle creatori che ha impressionato di più Bono negli ultimi anni. La band ha anche ironizzato sull’idea iniziale di far partecipare Rosalía alla canzone, commentando: “Perché qualcuno canterebbe una canzone su se stesso? ¡Escúchame cantar sobre lo genial que soy!” Con questa canzone, U2 ha reso omaggio a Rosalía, riconoscendone l’importanza e l’originalità nel suo lavoro. La collaborazione tra i due artisti rappresenta un esempio di come l’arte possa superare i confini e ispirare nuove creazioni.