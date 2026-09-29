Nuovi talenti e progetti per la pallanuoto femminile italiana nel Campionato A1 2026-2027

Il Campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile 2026-2027 si prepara a un nuovo ciclo con l’arrivo di nuovi volti che potrebbero segnare un passo avanti per la squadra azzurra. L’obiettivo del Setterosa, come dichiarato, è di raggiungere i vertici delle competizioni e ottenere un pass per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Tra i possibili protagonisti del prossimo anno si segnala l’importante ruolo del mancino, un ruolo che potrebbe essere rivestito da atlete come Federica Bozzolan, classe 2006 del Plebiscito Padova, e Cecilia Nardini, classe 1999, tornata in Italia dopo un’esperienza in Francia. La squadra, allenata da Maurizio Mirarchi, ha già iniziato la sua attività con il primo raduno, durante il quale hanno partecipato anche le atlete del progetto giovani, un’iniziativa volta a creare un collegamento tra la prima squadra e le formazioni under.

La squadra si concentra sulla crescita delle giovani atlete

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Progetti per la crescita delle giovani atlete

La pallanuoto italiana si trova in un momento storico non semplice, soprattutto per quanto riguarda l’aumento dei numeri del movimento. Per questo motivo, la crescita delle giovani atlete è diventata una priorità. Tra i talenti in vista si segnalano atlete come Malika Bovo, passata alla Pallanuoto Trieste, Margherita Minuto della SIS Roma, Laura Ruani del Sori Pool Beach, Ginevra Aprea, che ha giocato a Rapallo dopo aver cresciuto nel vivaio della SIS, e Martina Abrizi del Civitavecchia. Queste atlete rappresentano il futuro della pallanuoto italiana, con un potenziale che potrebbe portarle a rappresentare l’Italia in competizioni internazionali.

Il calendario prevede sfide importanti in Champions League

Calendario e avversarie in Champions League

Il calendario della competizione è stato diramato, con la squadra azzurra che si troverà a confrontarsi con squadre di alto livello. Tra le avversarie si segnala la Pro Recco e Brescia, sorteggiate nello stesso girone in Champions League. Filippo Ferrero, uno dei protagonisti del settore, ha espresso soddisfazione per l’opportunità di affrontare la Pro Recco in Champions League. Inoltre, il mirino del team è puntato su Coimbra, sede della Division I di World Cup, un’altra sfida importante per il prossimo anno.

La squadra azzurra, con il suo progetto di crescita e la sua attenzione alle nuove generazioni, si prepara a un campionato che potrebbe segnare un passo avanti per la pallanuoto femminile italiana. Con l’obiettivo di raggiungere i vertici e di preparare le atlete per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, il futuro sembra promettente per la squadra e per le nuove talenti che si stanno formando.