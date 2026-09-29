Manel Del Río lascia il Barça dopo un anno come direttore generale

Manel Del Río ha lasciato il ruolo di direttore generale del FC Barcelona dopo un anno di attività, come annunciato ufficialmente ieri. L’annuncio, confermato da fonti interne al club, è arrivato in seguito a una decisione di mutuo accordo, sebbene i motivi non siano stati specificati. Del Río, che aveva ricoperto il ruolo di direttore finanziario e corporativo dal 2022, è stato nominato direttore generale nel settembre 2025, assumendo un ruolo chiave nella gestione del club. La sua decisione di andarsene è stata comunicata al presidente Joan Laporta alcuni giorni fa, ma il distacco formale è avvenuto lunedì scorso dal Comitato di Direzione.

Un anno di lavoro in un ruolo cruciale

Del Río è arrivato al Barça nel 2022, assumendo il ruolo di direttore finanziario e corporativo. Dopo un anno di lavoro in questa posizione, nel settembre 2025 è stato nominato direttore generale, un incarico che aveva visto un periodo di vuoto dal 2022, quando Ferran Reverter aveva lasciato l’incarico. Durante il suo mandato, Del Río ha guidato la gestione finanziaria del club, contribuendo alla preparazione del bilancio e al piano economico per la stagione in corso. La sua esperienza e la sua capacità di gestire i numeri del club hanno reso il suo ruolo fondamentale per la stabilità finanziaria del Barça.

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La sua decisione di lasciare il club è arrivata dopo mesi di riflessione, come ha spiegato fonti interne. Del Río ha lasciato il Barça in un momento di transizione per la società, cercando di concentrarsi su nuove opportunità. La sua partenza ha creato un vuoto nella struttura di governo del club, che dovrà trovare un sostituto per garantire la continuità operativa.

Sergio Serrano assume parte delle funzioni

Sergio Serrano, professionista proveniente dal Banco Sabadell, ha iniziato a svolgere alcune delle funzioni di Del Río, in particolare quelle relative alla direzione finanziaria. Serrano è arrivato al Barça nel mese di giugno e ha già partecipato a importanti riunioni, tra cui l’Assemblea Ordinaria dei Compromisari, dove ha presentato i dati economici del club e il piano finanziario per la stagione in corso. La sua nomina a sostituto temporaneo di Del Río rappresenta un passo importante per garantire la continuità operativa nel momento in cui il club cerca di trovare un nuovo direttore generale.

La posizione di direttore generale del Barça rimarrà vacante per il momento, mentre il club cerca un sostituto per Del Río. Serrano, con la sua esperienza nel settore finanziario, sembra essere la scelta più adatta per gestire le funzioni in attesa della nomina definitiva. La sua presenza nel club ha dato un segnale di stabilità, anche se la mancanza di un leader chiaro potrebbe creare un momento di incertezza per la gestione del club. La decisione di Del Río di lasciare il Barça rappresenta un cambiamento significativo per la struttura di governo del club, che dovrà adattarsi a questa nuova realtà.

Del Río ha lasciato il Barça dopo un anno come direttore generale.

Serrano assume parte delle sue funzioni nella direzione finanziaria.

La sua decisione è arrivata in seguito a una decisione di mutuo accordo.

Il club cerca un sostituto per Del Río.